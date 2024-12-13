Crea Vídeos de Actualizaciones Organizacionales con AI

Aumenta el compromiso de los empleados con vídeos corporativos atractivos. Transforma tu texto en vídeo de alta calidad de manera fluida utilizando nuestra función de texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un contenido de vídeo atractivo de 60 segundos que muestre un logro reciente del equipo, dirigido a líderes de equipo y jefes de departamento. Emplea gráficos en movimiento dinámicos y música de fondo inspiradora para contar una historia convincente, con la generación de voz en off de HeyGen asegurando una narración clara e impactante para esta historia de éxito interna.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo corporativo conciso de 30 segundos que introduzca una nueva política o iniciativa de la empresa, específicamente para nuevos empleados durante su proceso de incorporación. Este vídeo requiere un estilo visual limpio y profesional, incorporando escenarios de la vida real o imágenes de stock relevantes con audio cálido y acogedor, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para proporcionar un contexto visual rico.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo informativo de 90 segundos que presente un resumen del rendimiento trimestral para los interesados internos y la gestión. El estilo visual debe ser elegante, con gráficos en movimiento tipo infografía y una pista de audio profesional y optimista. Asegura claridad y accesibilidad para todos los espectadores integrando subtítulos/captions de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Actualizaciones Organizacionales

Elabora actualizaciones organizacionales impactantes de manera rápida y eficiente con el creador de vídeos intuitivo de HeyGen, diseñado para elevar el compromiso de los empleados con contenido de vídeo profesional y atractivo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Avatar de AI
Comienza eligiendo una plantilla profesional o un avatar de AI que resuene con tu mensaje corporativo, asegurando que tu audiencia objetivo esté comprometida desde el inicio.
2
Step 2
Crea tu Guion Atractivo
Escribe o pega el contenido de tu actualización. La función de texto a vídeo desde guion de HeyGen transformará automáticamente tu texto en una voz en off de sonido natural, haciendo que tu narración sea convincente.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu contenido de vídeo atractivo con visuales relevantes y aplica los controles de marca de tu empresa como logos y colores, asegurando una apariencia consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Actualización
Genera tu vídeo de actualización organizacional de alta calidad. Utiliza funciones como subtítulos/captions para asegurar la accesibilidad, luego expórtalo y compártelo fácilmente para aumentar el compromiso de los empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Elabora Comunicaciones Corporativas Dinámicas

Crea rápidamente contenido de vídeo atractivo para anuncios y actualizaciones internas, asegurando que tu mensaje destaque.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar creativamente mi contenido de vídeo?

HeyGen te permite producir contenido de vídeo atractivo aprovechando los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo desde guion. Sus extensas plantillas y controles de marca facilitan la narración atractiva y efectos visuales únicos, dando vida a tu visión creativa sin esfuerzo.

¿Qué tipos de vídeos corporativos puedo crear con HeyGen?

HeyGen es perfecto para crear vídeos corporativos impactantes, incluyendo vídeos de actualizaciones organizacionales y vídeos de formación corporativa completos. Utilizando avatares de AI y generación de voz en off, HeyGen asegura audio y vídeo de alta calidad para un compromiso efectivo de los empleados en escenarios de la vida real.

¿HeyGen soporta la producción de audio y vídeo de alta calidad?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser un creador de vídeos de alta calidad, ofreciendo una fidelidad visual y auditiva excepcional. Con avatares de AI avanzados, texto a vídeo desde guion preciso y generación de voz en off robusta, HeyGen asegura que tu producción sea profesional y cuente con audio claro y vídeo nítido.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marca de manera eficiente?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar fácilmente tu logo y colores de marca en cualquier vídeo. Puedes crear contenido visualmente atractivo de manera eficiente con plantillas pre-diseñadas y una rica biblioteca de medios, asegurando una marca consistente para títulos y miniaturas en todo tu contenido de vídeo atractivo.

