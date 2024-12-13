Crea Vídeos de Actualizaciones Organizacionales con AI
Aumenta el compromiso de los empleados con vídeos corporativos atractivos. Transforma tu texto en vídeo de alta calidad de manera fluida utilizando nuestra función de texto a vídeo desde guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un contenido de vídeo atractivo de 60 segundos que muestre un logro reciente del equipo, dirigido a líderes de equipo y jefes de departamento. Emplea gráficos en movimiento dinámicos y música de fondo inspiradora para contar una historia convincente, con la generación de voz en off de HeyGen asegurando una narración clara e impactante para esta historia de éxito interna.
Produce un vídeo corporativo conciso de 30 segundos que introduzca una nueva política o iniciativa de la empresa, específicamente para nuevos empleados durante su proceso de incorporación. Este vídeo requiere un estilo visual limpio y profesional, incorporando escenarios de la vida real o imágenes de stock relevantes con audio cálido y acogedor, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para proporcionar un contexto visual rico.
Elabora un vídeo informativo de 90 segundos que presente un resumen del rendimiento trimestral para los interesados internos y la gestión. El estilo visual debe ser elegante, con gráficos en movimiento tipo infografía y una pista de audio profesional y optimista. Asegura claridad y accesibilidad para todos los espectadores integrando subtítulos/captions de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso de los Empleados con Vídeo AI.
Mejora la comprensión y retención de actualizaciones organizacionales y contenido de formación para un mejor compromiso de los empleados.
Escala las Comunicaciones Internas y la Formación.
Produce de manera eficiente módulos de formación completos y anuncios a nivel de empresa para informar a todos los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar creativamente mi contenido de vídeo?
HeyGen te permite producir contenido de vídeo atractivo aprovechando los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo desde guion. Sus extensas plantillas y controles de marca facilitan la narración atractiva y efectos visuales únicos, dando vida a tu visión creativa sin esfuerzo.
¿Qué tipos de vídeos corporativos puedo crear con HeyGen?
HeyGen es perfecto para crear vídeos corporativos impactantes, incluyendo vídeos de actualizaciones organizacionales y vídeos de formación corporativa completos. Utilizando avatares de AI y generación de voz en off, HeyGen asegura audio y vídeo de alta calidad para un compromiso efectivo de los empleados en escenarios de la vida real.
¿HeyGen soporta la producción de audio y vídeo de alta calidad?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para ser un creador de vídeos de alta calidad, ofreciendo una fidelidad visual y auditiva excepcional. Con avatares de AI avanzados, texto a vídeo desde guion preciso y generación de voz en off robusta, HeyGen asegura que tu producción sea profesional y cuente con audio claro y vídeo nítido.
¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marca de manera eficiente?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar fácilmente tu logo y colores de marca en cualquier vídeo. Puedes crear contenido visualmente atractivo de manera eficiente con plantillas pre-diseñadas y una rica biblioteca de medios, asegurando una marca consistente para títulos y miniaturas en todo tu contenido de vídeo atractivo.