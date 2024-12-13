Crea Vídeos de Excelencia Organizacional con Velocidad de IA
Empodera a tus equipos y fomenta la mejora continua transformando guiones en vídeos atractivos rápidamente con texto a vídeo desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de comunicación interna de 90 segundos explicando una nueva iniciativa de mejora de procesos ágiles para los equipos de operaciones. El vídeo debe contar con animaciones dinámicas paso a paso y una voz en off amigable y alentadora, buscando un estilo visual y auditivo atractivo. Asegúrate de que el vídeo demuestre claramente el flujo de trabajo revisado utilizando escenas personalizables para una mejor comprensión entre el personal interno.
Produce un vídeo informativo de 2 minutos para todos los empleados, explicando las recientes actualizaciones de los protocolos de ciberseguridad, enmarcado como un ejemplo de vídeos impulsados por IA que mejoran la comunicación interna. El estilo visual y auditivo debe ser moderno, claro y explicativo, utilizando infografías y una pista de voz profesional y animada para mantener el interés. Este vídeo necesita incluir subtítulos para accesibilidad en diversos departamentos.
Diseña un vídeo de 45 segundos específicamente para desarrolladores e ingenieros, describiendo nuevas prácticas recomendadas de codificación o una actualización rápida de documentación técnica. El estilo visual debe ser directo y altamente conciso, con resaltes de texto en pantalla y gráficos relevantes, acompañado de una voz en off precisa y articulada. Este prompt requiere usar la capacidad de generación de voz en off de HeyGen para entregar información crucial de manera eficiente a una audiencia técnica.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande Programas de Aprendizaje y Desarrollo.
Desarrolla rápidamente cursos de formación extensos y materiales para educar de manera efectiva a una audiencia interna más amplia.
Mejora la Formación y el Desarrollo de Empleados.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación atractivos, mejorando significativamente la participación de los empleados y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo agiliza HeyGen la creación de vídeos de excelencia organizacional?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de excelencia organizacional de manera eficiente utilizando avatares avanzados de IA y tecnología de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera vídeos atractivos impulsados por IA con locuciones profesionales, acelerando significativamente la producción de contenido para vídeos de mejora de procesos y vídeos de formación.
¿Puedo personalizar la apariencia y el branding de mis vídeos de excelencia organizacional de HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización a través de escenas personalizables y diversos plantillas para asegurar que tus vídeos de excelencia organizacional se alineen perfectamente con tu marca. También puedes incorporar controles de branding como logotipos y esquemas de color específicos para una apariencia coherente.
¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad de los Videos de Entrenamiento con IA?
HeyGen prioriza la accesibilidad para tus Videos de Entrenamiento con IA generando automáticamente subtítulos precisos y ofreciendo una amplia gama de locuciones. Estas características técnicas aseguran que tus vídeos de mejora de procesos y contenido de compromiso de empleados sean fácilmente comprendidos por audiencias diversas.
¿Cómo benefician las capacidades del Portavoz de IA de HeyGen al compromiso de los empleados?
Las capacidades del Portavoz de IA de HeyGen son instrumentales en fomentar el compromiso de los empleados y la mejora continua. Al proporcionar un avatar de IA consistente y profesional, puedes entregar mensajes clave y vídeos de formación de manera efectiva, empoderando a los equipos con una comunicación clara y atractiva.