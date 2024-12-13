Crear Vídeos de Formación en Diseño Organizacional

Modela eficientemente tu organización y adáptate a los cambios del mercado con vídeos de diseño organizacional atractivos, impulsados por los avatares de AI de HeyGen.

355/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a líderes empresariales y planificadores estratégicos, centrado en cómo determinar la estructura adecuada y evaluar el impacto de los modelos organizativos actuales. El estilo visual y de audio debe ser moderno y basado en datos, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y el amplio soporte de la biblioteca de medios/stock para ilustrar puntos clave.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos para ejecutivos y líderes de equipo, enfatizando la importancia de la adaptación continua en respuesta a los cambios del mercado dentro del diseño organizacional. Este vídeo debe presentar un estilo visual rápido y atractivo con música de fondo animada, haciendo pleno uso de las diversas plantillas y escenas de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos específicamente para desarrolladores de formación y especialistas en L&D, demostrando cómo crear vídeos de formación en diseño organizacional de manera efectiva. La presentación visual debe ser práctica y alentadora, con una narración clara y subtítulos/captions de HeyGen para garantizar la accesibilidad, mejorada por avatares de AI profesionales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación en Diseño Organizacional

Desarrolla vídeos de formación atractivos e informativos para el diseño organizacional de manera rápida y eficiente, asegurando que tu equipo entienda las nuevas estructuras y procesos.

1
Step 1
Crea tu Guion de Diseño Organizacional
Comienza delineando tus conceptos de diseño organizacional. Utiliza la función de "Texto a vídeo desde guion" para transformar sin problemas tu contenido escrito en un vídeo dinámico, enfocándote en la claridad para tu formación en diseño organizacional.
2
Step 2
Elige tus Avatares de AI y Visuales
Mejora tu formación con visuales atractivos. Selecciona entre una amplia gama de "avatares de AI" para presentar tu contenido, haciendo que tu vídeo de diseño organizacional sea más relatable y profesional.
3
Step 3
Aplica Branding y Refina el Audio
Mantén la consistencia de la marca aplicando el logo y los colores de tu empresa usando "Controles de branding". Pulsa aún más tu formación generando voces en off profesionales o añadiendo música de fondo para modelar claramente la nueva estructura de tu organización.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Formación
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para optimizarlo para varias plataformas. Comparte tu nuevo vídeo de formación para empoderar a tu fuerza laboral y evaluar el impacto de tus iniciativas de diseño organizacional.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejorar el Compromiso y la Retención en la Formación

.

Aprovecha los vídeos impulsados por AI para aumentar significativamente el compromiso de los aprendices y mejorar las tasas de retención para tus programas de formación en diseño organizacional.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación en diseño organizacional de manera efectiva?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de formación en diseño organizacional profesionales utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Puedes transformar tus guiones en contenido visual atractivo, haciendo que temas complejos como el diseño organizacional sean claros y accesibles para tu equipo.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para modelar visualmente la estructura de tu organización?

HeyGen proporciona herramientas intuitivas, incluyendo plantillas personalizables y una rica biblioteca de medios, para modelar visualmente la estructura de tu organización de manera efectiva. Esto ayuda a comunicar la estructura adecuada y los cambios estratégicos a través de contenido de vídeo convincente que es fácil de entender.

¿Puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos para evaluar el impacto de los cambios organizacionales?

Sí, HeyGen te permite producir vídeos impactantes para evaluar el impacto de los cambios en el diseño organizacional y adaptarte continuamente a los cambios del mercado. Con características como subtítulos y controles de marca, tu mensaje permanece consistente y profesional para todos los interesados.

¿Cómo apoya HeyGen la transmisión del futuro de la fuerza laboral a través de vídeos dinámicos?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada basada en datos a través de sus avatares de AI y su sofisticada plataforma de texto a vídeo para articular visiones del futuro de la fuerza laboral. Esto te permite crear presentaciones de vídeo dinámicas y con visión de futuro que resuenan con tu audiencia, asegurando un alto tiempo de visualización.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo