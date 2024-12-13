HeyGen aprovecha la AI para elevar la narración y creación de contenido para tus vídeos de cursos en línea. Al convertir la redacción de guiones directamente en vídeos atractivos con avatares de AI, HeyGen empodera a los educadores para centrarse en ofrecer narrativas y conceptos ricos, facilitando la creación de vídeos para cursos en línea que cautiven a los estudiantes.