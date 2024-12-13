Crea Vídeos de Experiencia de Incorporación que Involucren a Nuevos Empleados
Crea fácilmente vídeos de incorporación de empleados atractivos y mensajes de bienvenida para nuevos contratados con avatares de IA.
Diseña un vídeo profesional de 45 segundos para la incorporación de empleados, destinado a todos los nuevos empleados, que funcione como una guía concisa del primer día sobre logística crucial y sistemas internos. Este vídeo de formación enfocado debe emplear una estética limpia de vídeo explicativo con texto en pantalla claro y una voz calmada y orientadora, aprovechando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para entregar información de manera efectiva, complementado con subtítulos para una comprensión universal.
Crea un vídeo de bienvenida energético de 30 segundos adaptado para nuevos contratados que se unan a un departamento específico, como un equipo de marketing creativo o una división de ventas dinámica, ofreciendo un vistazo rápido y atractivo a su equipo y responsabilidades. El estilo visual debe integrar cortes rápidos y clips cortos y auténticos de miembros del equipo colaborando, con música de fondo motivadora, fácilmente ensamblado y mejorado utilizando las plantillas y escenas de HeyGen y su extensa biblioteca de medios/soporte de stock.
Construye un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para ayudar a todos los nuevos empleados a comprender y navegar eficazmente el software esencial de la empresa y los recursos digitales. Este vídeo tiene como objetivo demostrar cómo las herramientas de vídeo especializadas para la incorporación de nuevos empleados pueden desmitificar información compleja a través de un enfoque claro de estilo tutorial, completo con grabaciones de pantalla precisas y anotaciones, narrado profesionalmente por una voz generada a través de los avatares de IA de HeyGen y su robusta generación de voz en off, además de estar respaldado por subtítulos completos para referencia detallada.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa el Compromiso de Incorporación con IA.
Utiliza vídeos impulsados por IA para mejorar la formación de nuevos contratados, asegurando un mejor compromiso y retención desde el primer día.
Desarrolla Vídeos de Formación Completos.
Produce rápidamente una amplia gama de vídeos de incorporación de empleados y módulos de formación para todos los nuevos contratados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación de empleados?
HeyGen simplifica significativamente el proceso de creación de vídeos de incorporación de empleados impactantes al ofrecer capacidades intuitivas de texto a vídeo desde guion y una amplia gama de plantillas de vídeo predefinidas. Puedes generar rápidamente contenido de vídeo profesional, asegurando un mensaje de bienvenida consistente y atractivo para todos los nuevos contratados.
¿Qué características impulsadas por IA ofrece HeyGen para crear vídeos de incorporación?
HeyGen aprovecha características avanzadas impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA realistas y una robusta generación de voz en off, para dar vida a tus vídeos de incorporación. Estas herramientas te permiten producir contenido de vídeo de alta calidad y atractivo de manera eficiente, sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo para tus nuevos empleados.
¿HeyGen ofrece plantillas predefinidas para crear vídeos de experiencia de incorporación?
Sí, HeyGen proporciona una selección de plantillas de vídeo predefinidas específicamente diseñadas para iniciar rápidamente tus vídeos de experiencia de incorporación. Estas plantillas te permiten personalizar fácilmente contenido de vídeo con tu logo y colores, asegurando una apariencia cohesiva y profesional para los nuevos contratados.
¿Puede HeyGen usarse para desarrollar vídeos de formación completos para empleados?
Absolutamente. HeyGen es una herramienta de vídeo ideal para la incorporación de nuevos empleados y el desarrollo de vídeos de formación completos, con subtítulos automáticos y grabación de pantalla de alta calidad. Sus capacidades te permiten crear fácilmente tutoriales de vídeo atractivos en la aplicación y contenido educativo en vídeo para diversas necesidades de formación.