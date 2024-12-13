Crea una Oferta Irresistible que Convierta

Articula claramente tu propuesta de valor y beneficios a través de videos atractivos, potenciados por los avatares de AI de HeyGen.

412/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Profesionales de marketing y desarrolladores de productos que buscan definir sus puntos de venta únicos pueden producir un video instructivo de 60 segundos para delinear la oferta perfecta, enfocándose en articular una fuerte propuesta de valor. Utiliza un estilo visual profesional y limpio con una voz explicativa y segura entregada a través de los avatares de AI de HeyGen, asegurando una presentación consistente y autoritaria.
Prompt de Ejemplo 2
Creadores de cursos en línea y solopreneurs diseñando su próximo gran proyecto deberían producir un video conciso de 30 segundos demostrando cómo estructurar un producto digital atractivo con una garantía inmejorable. Esta producción breve y directa se beneficiará de animaciones modernas y atractivas y una voz persuasiva y amigable, mejorada con subtítulos automáticos generados por HeyGen para máxima accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Equipos de ventas y fundadores de startups que buscan afinar su presentación pueden desarrollar un video explicativo de 50 segundos mostrando el método de presentación más efectivo para una oferta, asegurando que resuene con su mercado objetivo. Emplea un estilo de presentación elegante e informativo complementado por una voz clara y autoritaria, aprovechando las Plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen para ensamblar rápidamente un video pulido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Videos de Proceso de Oferta

Aprende a delinear, elaborar y presentar videos de proceso de oferta atractivos con el AI de HeyGen, capturando la atención y haciendo que tus ofertas sean verdaderamente irresistibles.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Oferta
Comienza delineando la oferta perfecta, detallando tu propuesta de valor única y beneficios clave. Usa un guion claro para definir tu mensaje, asegurando que cada punto resuene con tu audiencia. Aprovecha la capacidad de texto a video de HeyGen para transformar tus palabras en una narrativa visual dinámica.
2
Step 2
Elige tu Avatar de AI y Voz
Selecciona un avatar de AI que mejor represente el estilo y profesionalismo de tu marca. Combínalo con una generación de voz en off de sonido natural para articular tu oferta irresistible. Esto asegura una presentación consistente y atractiva sin necesidad de estar frente a la cámara.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Integra visuales atractivos de la biblioteca de medios para resaltar la solución y beneficios de tu oferta. Aplica el logo, colores y fuentes de tu marca usando controles de branding para mantener una apariencia consistente y profesional en todos tus videos.
4
Step 4
Exporta tu Video Final de Oferta
Revisa tu video de proceso de oferta para precisión e impacto. Utiliza el redimensionamiento de aspecto para optimizar para diferentes plataformas, luego exporta tu video, completo con subtítulos/captions, para crear una oferta irresistible que convierta.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Ofertas

.

Destaca testimonios de clientes e historias de éxito con videos AI, construyendo confianza y demostrando el valor de tu oferta.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear una oferta irresistible con visuales atractivos?

HeyGen te permite crear una oferta irresistible transformando tu propuesta de valor en contenido de video atractivo usando avatares de AI y texto a video desde guion, haciendo que tu mensaje sea impactante.

¿Cuál es el mejor método de presentación para delinear una oferta perfecta?

El método de presentación más efectivo involucra video dinámico. HeyGen te permite delinear la oferta perfecta generando videos de alta calidad con avatares de AI y voces en off personalizadas, asegurando que tu audiencia reciba claramente los beneficios de tu solución.

¿Cómo destaco los beneficios de mi producto digital en una página de ventas usando HeyGen?

Para enfatizar los beneficios de tu producto digital, utiliza HeyGen para crear videos cautivadores para tu página de ventas. Sus controles de marca, biblioteca de medios y capacidades de redimensionamiento de aspecto te ayudan a presentar efectivamente tu propuesta de valor única.

¿Puede HeyGen ayudar a hacer mi oferta irresistible a través de funciones avanzadas de video?

Sí, HeyGen hace que tu oferta sea irresistible proporcionando funciones como subtítulos, captions y diversas plantillas. Estas herramientas aseguran que tu mensaje sea comprendido universalmente y que tu oferta perfecta destaque con un acabado profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo