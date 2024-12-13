Crea Vídeos de Flujo de Trabajo de Offboarding para Salidas Sin Problemas

Empodera a los equipos de RRHH para automatizar vídeos de offboarding atractivos. Asegura una transferencia de conocimiento sin problemas con contenido personalizado utilizando las plantillas y escenas de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para nuevos gerentes de RRHH que demuestre las mejores prácticas para el "offboarding de empleados" con un enfoque en "vídeos personalizados". El estilo visual debe ser limpio y profesional, incorporando grabaciones de pantalla de un sistema de offboarding simulado, complementado por una voz calmada e informativa. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion para generar rápidamente la narración y asegurar un mensaje coherente, haciendo que el proceso sea fácilmente comprensible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 30 segundos con consejos rápidos para propietarios de pequeñas empresas sobre cómo optimizar su "flujo de trabajo" aprovechando una "Plantilla de Vídeos de Flujo de Trabajo de Offboarding". Este vídeo debe presentar un estilo visual rápido y enérgico con gráficos audaces y superposiciones de texto, acompañado de una voz en off dinámica y entusiasta. El amplio soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen puede proporcionar visuales atractivos, junto con plantillas y escenas personalizables para agilizar la creación.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo animado de 40 segundos para líderes de equipo, ilustrando cómo los "vídeos" automatizados pueden facilitar la "transferencia de conocimiento sin problemas" durante las transiciones de empleados. La estética visual debe ser amigable e ilustrativa, utilizando personajes animados e infografías simples, con una pista de fondo cálida y acogedora y una voz de IA clara y concisa. La función de subtítulos/captions de HeyGen debe usarse prominentemente para asegurar la accesibilidad y claridad para todos los espectadores.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Flujo de Trabajo de Offboarding

Agiliza tus procesos de RRHH con vídeos de offboarding atractivos y automatizados. Crea una experiencia consistente, profesional y personalizada para los empleados que se van.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Flujo de Trabajo
Comienza delineando la información clave para tu proceso de offboarding. Utiliza una Plantilla de Vídeos de Flujo de Trabajo de Offboarding para estructurar tu contenido, asegurando que se cubran todos los pasos críticos, desde la devolución de equipos hasta las despedidas finales.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca. Mejora tu vídeo con visuales relevantes y música de fondo de la biblioteca de medios/stock para hacer que tu mensaje de offboarding sea claro y atractivo.
3
Step 3
Personaliza y Marca Tu Vídeo
Añade tu guion y utiliza la generación de voz en off para narrar tu vídeo. Aplica tus controles de marca, incluyendo logotipos y colores, para mantener la consistencia. Incluye subtítulos/captions para accesibilidad y claridad.
4
Step 4
Exporta y Automatiza la Entrega
Exporta tu vídeo de offboarding completado en el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto deseados. Integra estos vídeos en tus sistemas de RRHH existentes para la automatización del offboarding de empleados, asegurando una entrega sin problemas y transferencia de conocimiento a los miembros del equipo que se van.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Rápidamente Vídeos de Offboarding Atractivos

Genera rápidamente vídeos de flujo de trabajo de offboarding profesionales y atractivos con IA, agilizando el proceso de creación para los equipos de RRHH y mejorando la experiencia del empleado.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de flujo de trabajo de offboarding atractivos?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de flujo de trabajo de offboarding atractivos y automatizados convirtiendo guiones de texto en vídeos profesionales con avatares de IA y voces en off. Esto agiliza significativamente el proceso de producción de vídeos, permitiendo a los equipos de RRHH generar fácilmente contenido de alta calidad sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

¿HeyGen proporciona plantillas para generar rápidamente vídeos personalizados de offboarding de empleados?

Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas y escenas personalizables diseñadas para ayudarte a generar rápidamente vídeos personalizados para el proceso de offboarding de empleados. Puedes integrar fácilmente controles de marca como logotipos y colores para mantener una imagen de empresa coherente.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para automatizar el proceso de vídeo de offboarding de empleados para los equipos de RRHH?

HeyGen facilita la automatización del offboarding de empleados para los equipos de RRHH a través de sus funciones de generación de texto a vídeo y voz en off. Al simplemente introducir un guion, los equipos pueden producir eficientemente vídeos consistentes e informativos, mejorando la experiencia general de offboarding con flujos de trabajo automatizados.

¿Puede HeyGen asegurar la consistencia de la marca y la seguridad de los datos al producir contenido de offboarding para una transferencia de conocimiento sin problemas?

HeyGen permite una fuerte consistencia de marca ofreciendo controles de marca, permitiéndote incorporar fácilmente logotipos y colores de la empresa en tu contenido de offboarding. La plataforma está diseñada con las mejores prácticas de gestión de datos para apoyar una transferencia de conocimiento segura y sin problemas durante el proceso de offboarding de empleados.

