Crea Vídeos de Formación en Encuestas NPS con IA

Aumenta la lealtad del cliente y simplifica la formación de empleados generando vídeos profesionales sin esfuerzo, aprovechando nuestros poderosos avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a los profesionales de marketing, demostrando cómo crear eficazmente vídeos de formación en encuestas NPS que capturen comentarios significativos de los clientes. Emplea un estilo tutorial moderno y limpio con las plantillas y escenas de HeyGen y utiliza la función de texto a vídeo desde el guion para construir rápidamente cada paso, asegurando una narración animada y clara.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de presentación dinámico de 45 segundos para los equipos de éxito del cliente, ilustrando cómo el análisis de los datos del Net Promoter Score puede aumentar significativamente la lealtad del cliente. Utiliza visuales dinámicos, profesionales y basados en datos con el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen, asegurando que los puntos clave se destaquen a través de subtítulos claros para reforzar el mensaje.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una guía concisa de 75 segundos para los equipos de RRHH sobre cómo implementar vídeos de formación en encuestas NPS multilingües a nivel global. Adopta un estilo visual internacional e inclusivo, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para diversos idiomas y subtítulos generados automáticamente para asegurar la accesibilidad y comprensión en todos los equipos, creando contenido de formación efectivo para empleados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación en Encuestas NPS

Diseña eficientemente vídeos de formación en encuestas NPS atractivos con herramientas impulsadas por IA para educar a los equipos y mejorar la lealtad del cliente y el análisis de comentarios.

Step 1
Selecciona una Plantilla o Introduce un Guion
Elige entre nuestras plantillas de vídeo impulsadas por IA o pega tu guion de formación en encuestas NPS en la plataforma. Nuestro motor de Texto a vídeo transformará instantáneamente tu texto en escenas atractivas.
Step 2
Añade Avatares de IA Atractivos
Da vida a tu formación seleccionando un Avatar de IA diverso para presentar tus conceptos de encuestas NPS. Estos presentadores virtuales aseguran que tu mensaje se entregue de manera profesional y clara.
Step 3
Genera Voces en Off Profesionales
Mejora tu formación con audio claro y profesional utilizando nuestra función de generación de voces en off. Selecciona entre una variedad de voces para articular perfectamente tus instrucciones del Net Promoter Score.
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu completo vídeo de formación en encuestas NPS. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para adaptarlo a cualquier plataforma, luego compártelo con tu equipo para mejorar su comprensión.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producción Rápida de Vídeos de Formación

Produce rápidamente vídeos y clips de formación en NPS atractivos utilizando IA, minimizando el tiempo de producción para los equipos de RRHH.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en encuestas NPS atractivos?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación en encuestas NPS profesionales sin esfuerzo. Utilizando nuestras plantillas de vídeo impulsadas por IA y el generador de texto a vídeo, puedes transformar guiones en contenido atractivo con Avatares de IA y escenas personalizables, asegurando que tus iniciativas de formación para empleados o comentarios de clientes sean impactantes.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen proporciona un conjunto completo de características creativas, incluyendo Avatares de IA realistas y un Actor de Voz de IA avanzado, para dar vida a tus guiones. También puedes aprovechar las voces en off multilingües y las escenas personalizables para producir vídeos únicos y profesionales adaptados a tu visión creativa específica.

¿HeyGen admite subtítulos generados automáticamente para vídeos?

Sí, HeyGen admite sin problemas subtítulos generados automáticamente, mejorando la accesibilidad y el compromiso del vídeo en varias plataformas. Nuestro Generador de Subtítulos de IA asegura subtítulos precisos, que son cruciales para llegar a una audiencia más amplia y mejorar el impacto general de tu contenido de vídeo.

¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de los vídeos creados con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote adaptar cada aspecto de tu vídeo para alinearlo con tu marca. Más allá de usar plantillas de vídeo impulsadas por IA, puedes incorporar controles de marca, ajustar colores y utilizar una rica biblioteca de medios para asegurar que tus vídeos reflejen perfectamente tu identidad.

