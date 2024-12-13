Crea Vídeos de Orientación Tecnológica para Nuevos Empleados sin Esfuerzo
Optimiza la orientación de nuevos empleados y aumenta el compromiso con la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para una formación profesional y coherente.
Crea un vídeo instructivo de 45 segundos para todos los nuevos empleados que explique de manera concisa las políticas y procedimientos corporativos críticos. El estilo visual debe ser claro, informativo y directo, utilizando texto en pantalla para resaltar puntos esenciales, mientras que el audio se mantiene sencillo y autoritario. Los avatares de IA de HeyGen presentarán estos materiales de formación, asegurando un mensaje coherente y un tono profesional.
Produce un vídeo de 30 segundos para nuevos empleados sobre cómo acceder a la tecnología de RRHH y portales en línea cruciales. Este vídeo debe tener un estilo visual moderno, limpio y conciso, incorporando imágenes atractivas de interfaces de software y una pista de audio calmada y orientadora. Se puede aprovechar el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para reunir rápidamente clips e imágenes relevantes que ilustren cómo navegar eficazmente por los recursos de la empresa.
Desarrolla un vídeo dinámico de 90 segundos destinado a fomentar el compromiso de los empleados y hacer que el proceso de incorporación inicial sea una experiencia emocionante para los nuevos miembros del equipo. El estilo del vídeo debe ser animado, enérgico y personalizado, con diversas imágenes de interacción del equipo y una pista de audio motivadora. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para añadir una narrativa entusiasta y acogedora, atrayendo a los nuevos empleados a la comunidad de la empresa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación de Nuevos Empleados.
Mejora la comprensión y retención de políticas corporativas críticas y procedimientos tecnológicos para nuevos empleados.
Escala la Producción de Vídeos de Incorporación.
Crea y distribuye eficientemente una amplia gama de vídeos de orientación para nuevos empleados a una fuerza laboral diversa y global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación de empleados?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de incorporación de empleados profesionales al aprovechar herramientas de vídeo de IA y plantillas predefinidas. Esto permite a los equipos de RRHH producir fácilmente comunicaciones en vídeo atractivas para nuevos empleados, asegurando un mensaje coherente.
¿Qué papel juegan los avatares de IA en la creación de vídeos personalizados de orientación tecnológica para nuevos empleados con HeyGen?
Los avatares de IA de HeyGen proporcionan un presentador coherente y atractivo para tus vídeos de orientación tecnológica para nuevos empleados, ayudando a transmitir políticas corporativas y materiales de formación de manera efectiva. Puedes personalizar estos avatares de IA para reflejar la cultura de tu empresa y personalizar la experiencia de incorporación para los nuevos empleados.
¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de RRHH a automatizar y estandarizar sus materiales de formación corporativa?
Absolutamente, HeyGen permite a los equipos de RRHH automatizar la creación de materiales de formación coherentes y políticas corporativas a través de vídeo de IA. Esto asegura que cada nuevo empleado reciba comunicaciones en vídeo estandarizadas y de alta calidad, mejorando la retención de conocimientos y optimizando el proceso de orientación.
¿Cómo mejora HeyGen el compromiso de los empleados durante el proceso de incorporación?
HeyGen mejora el compromiso de los empleados al transformar guiones de texto en comunicaciones de vídeo dinámicas con avatares de IA y voces en off profesionales. Esto crea vídeos de orientación para nuevos empleados más interactivos y memorables, llevando a una experiencia de incorporación más positiva y efectiva para los nuevos empleados.