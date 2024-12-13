Crea Vídeos Inspiradores de Historias de Nuevas Contrataciones
Crea rápidamente vídeos atractivos de incorporación de empleados y mensajes de bienvenida personalizados para nuevos empleados utilizando texto a vídeo desde el guion.
Desarrolla un vídeo de reclutamiento inspirador de 60 segundos dirigido a posibles nuevos empleados, contando historias convincentes sobre el crecimiento profesional dentro de la empresa. Este vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y profesional, utilizando los avatares de AI de HeyGen para ofrecer una narración clara y atractiva, destacando diversas trayectorias profesionales.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos de presentación de empleados para los miembros del equipo existentes, anunciando la llegada y el rol de un nuevo empleado. El estilo visual y de audio debe ser limpio, profesional y directamente informativo, confiando en la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para presentar la información clave de manera eficiente junto con una exhibición visual atractiva.
Diseña un vídeo auténtico de 90 segundos de incorporación personalizada para futuros nuevos empleados, ilustrando un día típico o rol a través del viaje de un nuevo empleado, empleando técnicas efectivas de narración. El enfoque visual debe ser atractivo y relatable, aprovechando al máximo las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar la narrativa sin problemas.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el compromiso y la retención en la incorporación con AI.
Mejora la efectividad de la formación de nuevas contrataciones, asegurando un mejor compromiso y retención de conocimientos a través de contenido de vídeo potenciado por AI.
Crea vídeos de historias de nuevas contrataciones atractivos.
Produce fácilmente narrativas de vídeo atractivas para compartir las experiencias y éxitos de tus nuevos miembros del equipo utilizando AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de incorporación de empleados?
HeyGen ofrece plantillas de vídeo intuitivas y avatares de AI, permitiendo a las empresas crear rápidamente contenido de vídeo de bienvenida personalizado para empleados sin esfuerzos de producción extensos. Esto simplifica el proceso de incorporación e introduce efectivamente a los nuevos empleados a la cultura de la empresa.
¿Puede HeyGen ayudarnos a personalizar vídeos de historias de nuevas contrataciones para nuestra cultura empresarial?
Absolutamente. HeyGen te permite personalizar las historias de nuevas contrataciones con controles de marca como logotipos y colores, asegurando que cada vídeo de incorporación personalizado refleje tu cultura empresarial única. Utiliza avatares de AI y capacidades de texto a vídeo para vídeos de presentación de empleados consistentes y atractivos.
¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para generar contenido atractivo para nuevas contrataciones?
HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y tecnología de texto a vídeo para transformar guiones en historias dinámicas de nuevas contrataciones y vídeos de bienvenida para empleados. Este enfoque innovador hace que la creación de contenido de incorporación basado en vídeo de alta calidad sea eficiente y escalable para tus nuevas contrataciones.
¿Cómo apoya HeyGen formatos diversos para la orientación e introducción de nuevos empleados?
HeyGen admite varios formatos de aspecto y ofrece características como subtítulos/captions y generación de locuciones, facilitando la producción de vídeos versátiles de presentación de empleados para cualquier plataforma. Puedes crear eficientemente historias de nuevas contrataciones atractivas adecuadas para todas las etapas del proceso de incorporación.