Domina las Ventas: Crea Vídeos de Tácticas de Negociación Fácilmente

Produce fácilmente formación de alto impacto en negociación. Usa avatares de AI para personalizar tu contenido y desarrollar habilidades efectivas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 90 segundos para la formación avanzada del equipo de ventas, ilustrando escenarios complejos de negociación con gráficos modernos y una pista de audio persuasiva y enérgica. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para generar contenido rápidamente a partir de guiones preescritos, mejorando la efectividad del equipo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación corporativa integral de 2 minutos dirigido a gerentes de RRHH, explicando cómo manejar negociaciones salariales difíciles. El estilo visual y de audio debe ser corporativo e instructivo, con una narración clara y articulada generada usando la generación de voz en off de HeyGen, ideal para crear contenido de formación en negociación de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo accesible de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas que buscan mejorar sus habilidades en negociación, ofreciendo consejos rápidos para mejores acuerdos con proveedores. El estilo visual debe ser amigable y sencillo, con un tono alentador, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente sesiones de vídeo cortas de aspecto profesional.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Tácticas de Negociación

Crea rápidamente vídeos poderosos de tácticas de negociación. Usa avatares de AI y voces en off de alta calidad para desarrollar habilidades efectivas para equipos de ventas y formación corporativa.

1
Step 1
Crea tu Guion
Esboza tus tácticas de negociación en un guion. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion transforma tu texto en contenido de vídeo impulsado por AI, listo para producción.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI realistas para representar a tus instructores. Estos presentadores digitales entregarán tus conocimientos de negociación con profesionalismo.
3
Step 3
Añade Voz en Off Profesional
Mejora tu vídeo con voces en off de alta calidad de AI. Nuestra función de generación de voz en off te permite seleccionar entre varias voces e idiomas para una narración clara e impactante para tu formación en negociación.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tus vídeos de tácticas de negociación generándolos en múltiples relaciones de aspecto. Utiliza nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para compartir fácilmente en todas las plataformas y mejorar habilidades.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Consejos Rápidos de Negociación

Produce clips de vídeo cortos y atractivos con avatares de AI para compartir rápidamente estrategias efectivas de negociación en redes sociales o comunicaciones internas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de formación corporativa para habilidades efectivas de negociación?

HeyGen te permite crear contenido de vídeo atractivo impulsado por AI para vídeos de formación corporativa, diseñado específicamente para mejorar habilidades como la negociación efectiva. Utiliza avatares de AI personalizables y escenas dinámicas para ofrecer sesiones de vídeo cortas e impactantes que resuenen con tu equipo.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de tácticas de negociación rápidamente?

HeyGen proporciona un potente Generador de Texto a Vídeo gratuito, que te permite crear fácilmente vídeos de tácticas de negociación a partir de un guion. Con plantillas personalizables y una robusta biblioteca de medios, puedes producir contenido de vídeo de alta calidad impulsado por AI de manera eficiente.

¿Puede HeyGen personalizar avatares de AI y proporcionar voces en off de alta calidad para escenarios de negociación?

Absolutamente. HeyGen te permite personalizar avatares para representar varios roles en escenarios de negociación, mejorando el realismo. Además, su avanzada tecnología de Actor de Voz AI ofrece voces en off de alta calidad en múltiples idiomas, asegurando una comunicación profesional y clara.

¿Cuáles son las capacidades de branding de HeyGen para formación profesional en negociación?

HeyGen asegura que tus vídeos de formación en negociación mantengan la consistencia de marca a través de controles de branding robustos, incluyendo tu logo y colores. También puedes utilizar subtítulos/captions y redimensionamiento de relación de aspecto para crear contenido de vídeo impulsado por AI pulido y profesional, adecuado para cualquier programa de formación de equipos de ventas para mejorar habilidades.

