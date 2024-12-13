Vídeos de Habilidades de Negociación: Domina Acuerdos con AI

Crea vídeos dinámicos de habilidades de negociación con avatares de AI, ideales para escenarios de juego de roles realistas y formación efectiva que impulsa estrategias de ganar-ganar.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un clip educativo de 45 segundos dirigido a profesionales que desean practicar escenarios reales de negociación, enfocándose en tácticas específicas a través de escenarios de juego de roles. Este vídeo debe presentar un enfoque visual dinámico con avatares de AI expresivos y generación de voz en off clara, haciendo que el contenido sea altamente inmersivo y aplicable para la práctica.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo conciso de 30 segundos dirigido al Desarrollo de Liderazgo, ilustrando el arte de dominar estrategias de ganar-ganar. Adopta un estilo visual motivacional y profesional, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida y asegurando claridad con subtítulos generados automáticamente para reforzar los puntos clave.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de sesión de entrenamiento de 90 segundos, diseñado para la Resolución de Conflictos en RRHH y Estrategias de Éxito del Cliente, que aborda cómo navegar hábilmente conversaciones difíciles. Presenta este contenido con un tono visual empático e instructivo, apoyado por la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para visuales de fondo relevantes y avatares de AI personalizables para retratar diversas dinámicas de interacción.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Habilidades de Negociación

Crea vídeos de formación en negociación impactantes sin esfuerzo. Aprovecha las herramientas impulsadas por AI para producir contenido atractivo que afile las habilidades de tu equipo y conduzca al éxito.

1
Step 1
Crea Tu Escenario de Negociación
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo impulsada por AI o pegando tu guion para configurar rápidamente la escena de tu sesión de formación.
2
Step 2
Elige Tu Presentador AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI y personaliza su apariencia para encarnar varios roles en tus escenarios de juego de roles de negociación.
3
Step 3
Añade Contenido Dinámico y Locuciones
Integra visuales impactantes y genera locuciones de AI con sonido natural para tu avatar elegido, dando vida a tu formación en negociación.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tus Vídeos de Formación
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos, luego descarga los vídeos en varios formatos, listos para una distribución efectiva de formación en negociación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Creación Rápida de Consejos de Negociación para Redes Sociales

.

Produce rápidamente vídeos cortos atractivos con tácticas de negociación y escenarios de juego de roles para redes sociales para cautivar y educar a tu audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la formación en negociación?

HeyGen te permite crear contenido de vídeo atractivo impulsado por AI para una formación en negociación efectiva. Utiliza nuestros avatares de AI personalizables y el generador de texto a vídeo para construir sesiones de formación dinámicas y escenarios de juego de roles realistas que cautiven a tus aprendices.

¿Qué hace que los avatares de AI de HeyGen sean adecuados para vídeos de habilidades de negociación?

Los avatares de AI de HeyGen dan vida a los vídeos de habilidades de negociación, permitiéndote representar escenarios reales de negociación con personajes diversos. Junto con locuciones de alta calidad generadas por AI, estos avatares proporcionan una experiencia de aprendizaje inmersiva y efectiva.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de habilidades de negociación de manera rápida y eficiente?

Sí, el potente generador de texto a vídeo de HeyGen y las plantillas de vídeo impulsadas por AI permiten la creación rápida de vídeos de habilidades de negociación. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen se encarga de los visuales, el Actor de Voz AI, e incluso los subtítulos para un proceso de producción simplificado.

¿Son fácilmente compartibles los vídeos de formación en negociación creados con HeyGen?

Absolutamente. Los vídeos producidos con HeyGen son vídeos descargables de alta calidad, perfectos para su distribución en tu Formación del Equipo de Ventas o sesiones de formación en negociación más amplias. También puedes aplicar controles de marca para mantener una apariencia profesional consistente.

