HeyGen proporciona plantillas pre-diseñadas, controles de marca y avatares de AI de alta calidad para asegurar que tus vídeos impulsados por AI mantengan un aspecto profesional y consistente. Para la distribución, los vídeos creados con HeyGen son fácilmente exportables para una integración LMS sin problemas, simplificando el despliegue de tus vídeos de capacitación en seguridad.