Crea Vídeos Multilingües para Equipos con Alcance Global
Localiza fácilmente la comunicación de tu equipo y alcanza audiencias globales con generación de voz en off impulsada por IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de campaña de marketing dinámico de 45 segundos dirigido a equipos de marketing globales y creadores de contenido, ilustrando cómo introducir un nuevo producto en diversos mercados internacionales. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y adaptado culturalmente, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente versiones localizadas con subtítulos precisos, asegurando el máximo alcance y consistencia de marca.
Crea un vídeo de actualización de comunicaciones internas de 90 segundos para líderes de equipo y gerentes de proyecto que supervisan equipos multilingües, destacando hitos del proyecto y fomentando una colaboración fluida. Adopta un estilo visual amigable e informativo con plantillas de vídeo personalizadas, incorporando avatares de IA para entregar actualizaciones en varios idiomas del equipo, apoyados por subtítulos claros para facilitar la comprensión en todas las audiencias globales.
Diseña un módulo de aprendizaje electrónico de 2 minutos para gerentes de producto y redactores técnicos, explicando características complejas de software a una base de usuarios global. El estilo visual debe ser limpio, instructivo y preciso, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para traducir documentación técnica en contenido visualmente rico, con traducción de voz en off precisa y sincronización para una experiencia de aprendizaje accesible y efectiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ofrecer Programas de Formación Globales.
Expande tu alcance creando cursos localizados con avatares de IA y traducción de voz en off para equipos globales diversos y aprendizaje electrónico.
Mejorar la Integración y el Desarrollo del Equipo.
Aprovecha los vídeos impulsados por IA para aumentar el compromiso y la retención en la integración y la formación continua de tu fuerza laboral multilingüe.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos multilingües para equipos de manera eficiente?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y traducción de voz en off para generar rápidamente vídeos multilingües para equipos. Esto asegura que tu contenido esté localizado y sea fácilmente comprendido por audiencias globales, manteniendo la consistencia de marca en diferentes regiones.
¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para una producción de vídeo optimizada?
HeyGen proporciona potentes herramientas impulsadas por IA, incluyendo texto a vídeo desde guion, actores de voz de IA y un Generador de Subtítulos de IA. Estas características automatizan la creación de contenido atractivo, simplificando todo el proceso de producción de vídeo con precisión y sincronización.
¿HeyGen ofrece características para mantener la consistencia de marca en el marketing de vídeo?
Absolutamente. HeyGen apoya la consistencia de marca con plantillas de vídeo personalizadas y controles de marca robustos, incluyendo logotipos y esquemas de color. Puedes integrar tus activos creativos sin problemas para asegurar que todos los vídeos se alineen con tus directrices de marketing.
¿Cómo mejoran los avatares de IA de HeyGen varios tipos de vídeos educativos y de formación?
Los avatares de IA realistas de HeyGen son perfectos para crear contenido atractivo como vídeos de aprendizaje electrónico y módulos de integración. Proporcionan un método de presentación dinámico y profesional, reduciendo la necesidad de rodajes de vídeo tradicionales y permitiendo actualizaciones fáciles para la formación.