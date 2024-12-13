Crea Vídeos de Microprocesos: Simplifica la Formación al Instante
Mejora la retención del conocimiento y simplifica la formación de empleados. Crea fácilmente vídeos de microaprendizaje atractivos utilizando texto a vídeo desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación de 60 segundos para empleados actuales, diseñado para actualizarles sobre una nueva característica crítica de software, priorizando la retención inmediata del conocimiento. La presentación visual debe ser dinámica y moderna, con gráficos nítidos y una música de fondo motivadora, mientras un avatar de AI entrega la narración clara y concisa, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para una presentación profesional y consistente.
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos que describa las mejores prácticas para una colaboración virtual efectiva en equipo, destinado a la formación corporativa general en todos los departamentos. La presentación visual debe ser elegante y en estilo infográfico, complementada con una pista de audio animada y subtítulos claros y accesibles. Este breve vídeo sirve como un vídeo de microproceso ideal, construido con las plantillas y escenas disponibles de HeyGen para asegurar una creación de contenido rápida y visualmente atractiva.
Genera un vídeo de microaprendizaje de 50 segundos enfocado en presentar una guía rápida de solución de problemas para un problema técnico frecuentemente encontrado, dirigido a personal experimentado para reforzar la retención del conocimiento. El estilo visual y de audio debe ser directo y orientado a la solución de problemas, con visuales nítidos y una voz concisa y autoritaria, aprovechando el extenso soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para integrar pistas visuales relevantes de manera fluida a lo largo de este vídeo de formación.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha la AI para crear vídeos de formación atractivos que aumenten la participación de los aprendices y mejoren la retención del conocimiento en tu fuerza laboral.
Escala la Creación de Cursos de Microaprendizaje.
Desarrolla rápidamente cursos de microaprendizaje completos, expandiendo tu alcance educativo a una audiencia global con la generación eficiente de vídeos AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de microaprendizaje?
HeyGen te permite crear vídeos de microaprendizaje atractivos sin esfuerzo utilizando AI avanzada. Nuestra plataforma convierte tu guion de vídeo en contenido dinámico con avatares de AI realistas, simplificando significativamente la producción de vídeos de formación de alta calidad.
¿Puede HeyGen ayudar a mejorar la retención del conocimiento en la formación de empleados?
Absolutamente. HeyGen permite la producción rápida de vídeos cortos para una formación efectiva de empleados, ideales para estrategias de microaprendizaje. Este enfoque mejora la retención del conocimiento al entregar información concisa y fácil de digerir.
¿Qué elementos visuales puedo personalizar para mis vídeos de formación corporativa con HeyGen?
Con HeyGen, tienes un control extenso sobre los elementos visuales para alinearlos con la imagen de tu empresa. Puedes incorporar tu logo y colores de marca, utilizar nuestra biblioteca de medios para activos de stock y añadir subtítulos profesionales para vídeos de formación corporativa completos.
¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para crear vídeos de microprocesos?
HeyGen sobresale en ayudarte a crear vídeos de microprocesos, perfectos para la incorporación de nuevos empleados o para explicar procedimientos complejos. Simplemente proporciona tu guion de vídeo, y la plataforma de HeyGen generará vídeos profesionales que faciliten una narración clara y un aprendizaje efectivo.