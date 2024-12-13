Crea Vídeos de Microprocesos: Simplifica la Formación al Instante

Mejora la retención del conocimiento y simplifica la formación de empleados. Crea fácilmente vídeos de microaprendizaje atractivos utilizando texto a vídeo desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 60 segundos para empleados actuales, diseñado para actualizarles sobre una nueva característica crítica de software, priorizando la retención inmediata del conocimiento. La presentación visual debe ser dinámica y moderna, con gráficos nítidos y una música de fondo motivadora, mientras un avatar de AI entrega la narración clara y concisa, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para una presentación profesional y consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos que describa las mejores prácticas para una colaboración virtual efectiva en equipo, destinado a la formación corporativa general en todos los departamentos. La presentación visual debe ser elegante y en estilo infográfico, complementada con una pista de audio animada y subtítulos claros y accesibles. Este breve vídeo sirve como un vídeo de microproceso ideal, construido con las plantillas y escenas disponibles de HeyGen para asegurar una creación de contenido rápida y visualmente atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de microaprendizaje de 50 segundos enfocado en presentar una guía rápida de solución de problemas para un problema técnico frecuentemente encontrado, dirigido a personal experimentado para reforzar la retención del conocimiento. El estilo visual y de audio debe ser directo y orientado a la solución de problemas, con visuales nítidos y una voz concisa y autoritaria, aprovechando el extenso soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para integrar pistas visuales relevantes de manera fluida a lo largo de este vídeo de formación.
Cómo Crear Vídeos de Microprocesos

Transforma sin esfuerzo procesos complejos en contenido de vídeo atractivo y de formato corto con la plataforma impulsada por AI de HeyGen para una formación y incorporación de empleados efectiva.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza redactando un guion conciso y claro que describa tu microproceso. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde el guion de HeyGen para convertir fácilmente tus palabras en visuales dinámicos, asegurando que tu mensaje sea preciso.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI y Estilo
Elige entre una diversa galería de avatares de AI para narrar tu vídeo de proceso. Personaliza su apariencia y selecciona una plantilla o escena adecuada para representar visualmente tu contenido de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu microvídeo con visuales de apoyo de la biblioteca de medios o tus propias cargas. Integra el logo de tu empresa y los colores de marca utilizando los controles de branding de HeyGen para mantener la consistencia y profesionalismo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Revisa tu vídeo de microproceso, asegurándote de que todos los elementos sean perfectos. Luego, utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, exporta tu vídeo terminado en el formato deseado, listo para compartir para la formación de empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de microaprendizaje?

HeyGen te permite crear vídeos de microaprendizaje atractivos sin esfuerzo utilizando AI avanzada. Nuestra plataforma convierte tu guion de vídeo en contenido dinámico con avatares de AI realistas, simplificando significativamente la producción de vídeos de formación de alta calidad.

¿Puede HeyGen ayudar a mejorar la retención del conocimiento en la formación de empleados?

Absolutamente. HeyGen permite la producción rápida de vídeos cortos para una formación efectiva de empleados, ideales para estrategias de microaprendizaje. Este enfoque mejora la retención del conocimiento al entregar información concisa y fácil de digerir.

¿Qué elementos visuales puedo personalizar para mis vídeos de formación corporativa con HeyGen?

Con HeyGen, tienes un control extenso sobre los elementos visuales para alinearlos con la imagen de tu empresa. Puedes incorporar tu logo y colores de marca, utilizar nuestra biblioteca de medios para activos de stock y añadir subtítulos profesionales para vídeos de formación corporativa completos.

¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para crear vídeos de microprocesos?

HeyGen sobresale en ayudarte a crear vídeos de microprocesos, perfectos para la incorporación de nuevos empleados o para explicar procedimientos complejos. Simplemente proporciona tu guion de vídeo, y la plataforma de HeyGen generará vídeos profesionales que faciliten una narración clara y un aprendizaje efectivo.

