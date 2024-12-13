Crea Vídeos de Adopción de MFA Fácilmente

Aumenta la concienciación sobre seguridad y la formación de usuarios con vídeos atractivos de adopción de MFA, aprovechando los avatares de AI para presentaciones realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de usuarios de 2 minutos diseñado para nuevos empleados y aquellos existentes que necesiten orientación para configurar la MFA, demostrando un proceso claro y paso a paso para una adopción exitosa de la MFA. Emplea un estilo visualmente atractivo y fácil de seguir con una voz en off calmada e instructiva. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para proporcionar instrucciones claras que aseguren que cada usuario pueda configurar su MFA con confianza.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo persuasivo de 1 minuto y 30 segundos dirigido a empleados que puedan estar dudosos sobre la MFA, destacando los beneficios innegables y haciendo un fuerte caso para el compromiso proactivo de los empleados con las medidas de seguridad. La presentación visual debe ser moderna y dinámica, complementada por una pista de audio optimista y alentadora. Acelera la creación aprovechando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen, proporcionando una base profesional para crear tus vídeos de adopción de MFA.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de preguntas y respuestas de 1 minuto para empleados y gerentes con conocimientos técnicos, abordando directamente preocupaciones comunes y preguntas frecuentes sobre la autenticación multifactor como parte de la formación continua en seguridad. Adopta un estilo visual directo y autoritario, acompañado de una narración confiada e informativa. Asegura la máxima claridad y accesibilidad utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para todas las explicaciones técnicas y respuestas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Adopción de MFA

Mejora la seguridad de tu organización y asegura una adopción fluida de MFA con vídeos atractivos y profesionales hechos sin esfuerzo. Impulsa la comprensión y el compromiso de los empleados.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza con un Guion
Selecciona entre una variedad de "plantillas impulsadas por AI" o pega tu guion existente para comenzar rápidamente tu vídeo de adopción de MFA, utilizando las "plantillas y escenas" de HeyGen para un inicio rápido.
2
Step 2
Personaliza el Contenido de tu Vídeo
Mejora tu mensaje de "adopción de MFA" seleccionando de una diversa biblioteca de "avatares de AI" y añadiendo personalización de marca, medios y escenas para alinearte con las directrices de tu organización.
3
Step 3
Genera Voces en Off y Subtítulos
Da vida a tu vídeo con varias opciones de "actor de voz de AI", luego genera automáticamente subtítulos utilizando la "generación de voz en off" de HeyGen para asegurar una comunicación clara y accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Formación
Finaliza tu vídeo de "concienciación sobre seguridad" con proporciones adecuadas y "expórtalo" para compartirlo sin problemas a través de los canales de comunicación interna, impulsando eficazmente los esfuerzos de formación de usuarios.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas de Seguridad Complejos

Transforma conceptos intrincados de autenticación multifactor en vídeos claros y fáciles de entender, mejorando la comprensión del usuario y la implementación exitosa de MFA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de adopción de MFA para mi organización?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos de adopción de MFA ofreciendo herramientas intuitivas de creación de vídeos con AI. Puedes generar rápidamente contenido atractivo a partir de un guion, utilizando plantillas impulsadas por AI y escenas de vídeo personalizables para producir vídeos profesionales que impulsen la formación de usuarios y la concienciación sobre seguridad.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para mejorar la formación en seguridad de MFA?

HeyGen proporciona características avanzadas de AI como avatares de AI realistas y un actor de voz de AI para hacer que tu formación en seguridad sea atractiva y efectiva. Puedes elegir entre una diversa biblioteca de avatares y voces, incluyendo voces en off multilingües, para asegurar que tu mensaje sobre autenticación multifactor resuene con todos los empleados.

¿Puedo personalizar las plantillas de adopción de MFA para que coincidan con la marca de mi empresa?

Absolutamente. HeyGen permite la personalización completa de sus plantillas de adopción de MFA, permitiéndote integrar el logo de tu empresa, colores y otros elementos de marca. Esto asegura que tus vídeos profesionales se alineen consistentemente con la identidad corporativa, mejorando el compromiso de los empleados con los protocolos de seguridad.

¿HeyGen soporta características de accesibilidad para vídeos de formación de usuarios de MFA?

Sí, HeyGen prioriza la accesibilidad para toda la formación de usuarios. Nuestra plataforma incluye un generador de subtítulos de AI que añade automáticamente subtítulos precisos a tus vídeos de adopción de MFA. Además, con voces en off multilingües, puedes llegar a una audiencia más amplia, asegurando una concienciación de seguridad integral en toda tu organización.

