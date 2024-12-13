Sí, HeyGen prioriza la accesibilidad para toda la formación de usuarios. Nuestra plataforma incluye un generador de subtítulos de AI que añade automáticamente subtítulos precisos a tus vídeos de adopción de MFA. Además, con voces en off multilingües, puedes llegar a una audiencia más amplia, asegurando una concienciación de seguridad integral en toda tu organización.