Absolutamente, las herramientas de AI de HeyGen empoderan a los profesionales del marketing y gerentes de éxito del cliente para producir eficientemente contenido de formación de alta calidad y vídeos atractivos. Al aprovechar los avatares de AI y la narración visual, pueden crear vídeos de definición de métricas poderosos que resuenen con su audiencia y mejoren la comprensión.