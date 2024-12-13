crear vídeos de marco de mensajes con IA
Empodera a los profesionales de marketing B2B para articular propuestas de valor atractivas a través de la creación de contenido dinámico utilizando avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un tutorial dinámico de 60 segundos para equipos de ventas y marketing, demostrando cómo implementar rápidamente un marco de mensajes utilizando plantillas prácticas. Enfatiza la creación de propuestas de valor atractivas que resuenen con los clientes. El vídeo debe presentar un avatar de IA entusiasta de HeyGen, mostrando texto destacado en pantalla y un tono seguro.
Produce un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para profesionales de marketing digital, mostrando el impacto de los mensajes humanos y el texto relatable para destacar en el ruido del mercado. El estilo visual y de audio debe ser moderno y empático, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para encontrar visuales relevantes y atractivos que conecten con la audiencia.
Genera una pieza de liderazgo de pensamiento perspicaz de 50 segundos dirigida a líderes y estrategas B2B, discutiendo cómo un marco de mensajes cohesivo fomenta una mejor alineación entre marketing y ventas. Presenta esto con un avatar de IA ejecutivo autoritario y pulido y gráficos profesionales, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para una estética sofisticada.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales para difundir tu marco de mensajes a audiencias objetivo.
Mejora la Formación del Marco de Mensajes.
Mejora la comprensión y retención del equipo sobre los marcos de mensajes de producto a través de vídeos de formación atractivos impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a los profesionales de marketing B2B a crear vídeos de marco de mensajes atractivos?
HeyGen permite a los profesionales de marketing B2B crear eficientemente vídeos de mensajes de producto atractivos utilizando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Puedes transformar tus propuestas de valor en mensajes humanos, asegurando un texto relatable para tu audiencia objetivo.
¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar vídeos efectivos de mensajes y posicionamiento de producto?
HeyGen proporciona herramientas robustas de creación de contenido, incluyendo plantillas personalizables y generación de voz en off, para construir rápidamente tus mensajes y posicionamiento de producto. Esto agiliza el proceso de comunicar tu marco de mensajes a los equipos de ventas y marketing.
¿Puede HeyGen ayudar a asegurar que mis vídeos de marco de mensajes B2B resuenen con mi audiencia objetivo?
Sí, HeyGen te permite infundir mensajes humanos en tus vídeos con avatares de IA realistas y voces en off ajustables, haciendo que tus mensajes B2B sean más impactantes y asegurando un texto relatable. Esto ayuda a entregar tu posicionamiento de producto de manera efectiva.
¿Cómo apoya HeyGen la alineación de marketing y ventas en la distribución de contenido de marco de mensajes?
HeyGen agiliza la creación de contenido de vídeo consistente para tu marco de mensajes, fomentando una mejor alineación entre marketing y ventas. Puedes generar y compartir fácilmente vídeos atractivos para asegurar que todos comuniquen un mensaje de producto unificado.