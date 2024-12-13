Crea Videos de Integración de Fusiones con IA

Impulsa la comunicación de fusiones y adquisiciones y simplifica el proceso de integración utilizando avatares de IA para mensajes de video atractivos y personalizados.

546/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video informativo de 60 segundos que describa el "proceso de integración" crítico y el "plan de integración post-fusión" integral para los interesados internos y los equipos de integración. El estilo visual y de audio debe ser claro y conciso, utilizando gráficos animados para demostrar una transición fluida, acompañado de una voz profesional generada a través de la función de Texto a video de HeyGen desde el guion, mejorado con subtítulos y plantillas y escenas dinámicas para máxima claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video tranquilizador de 30 segundos dirigido a los clientes existentes de ambas entidades fusionadas, sirviendo como un "mensaje de video personalizado" para abordar posibles preocupaciones y mantener una fuerte "comunicación de fusiones y adquisiciones". Adopta un estilo visual y de audio amigable y confiable, destacando la continuidad y enfatizando el valor mejorado. Utiliza los avatares de IA y la generación de locuciones de HeyGen para entregar este mensaje, asegurando claridad con subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un sofisticado video de 45 segundos para socios, inversores y partes interesadas clave, enfocándose en las ventajas estratégicas y la posición en el mercado resultante del "video de fusiones y adquisiciones". Esta pieza debe resaltar las oportunidades de crecimiento potencial y los "canales de distribución" mejorados, presentando visuales basados en datos con una voz confiada y autoritaria. Aprovecha el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para activos profesionales y la función de Texto a video desde el guion para una creación de contenido eficiente, asegurando una visualización óptima con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Videos de Integración de Fusiones

Optimiza tu comunicación de fusiones y adquisiciones generando videos de integración profesionales y atractivos con las herramientas impulsadas por IA de HeyGen, asegurando claridad e impacto en toda tu organización.

1
Step 1
Crea tu Guion de Video
Inicia tu proyecto para "crear videos de integración de fusiones" escribiendo o pegando tu guion. La capacidad de "Texto a video desde el guion" de HeyGen comenzará automáticamente a estructurar tu contenido de video.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona un "avatar de IA" adecuado para representar tu mensaje, asegurando una entrega profesional y consistente para tus anuncios y actualizaciones de fusión internos o externos.
3
Step 3
Mejora con Elementos de Marca
Aplica la identidad visual de tu marca utilizando "Controles de marca (logo, colores)" para reforzar tu mensaje y alinearte efectivamente con tu "plan de integración post-fusión".
4
Step 4
Finaliza y Comparte con Subtítulos
Asegura accesibilidad y alcance añadiendo "Subtítulos" a tu video finalizado. Luego, exporta fácilmente tu contenido para compartirlo de inmediato a través de varios "canales de distribución" para informar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Actualizaciones Rápidas de Comunicación de Fusiones y Adquisiciones

.

Crea rápidamente contenido de video atractivo para mensajes y actualizaciones cruciales de anuncio de fusión, manteniendo informados a todos los interesados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos de integración de fusiones?

HeyGen revoluciona la forma en que creas videos de integración de fusiones al aprovechar contenido de video impulsado por IA a partir de guiones de texto simples. Nuestra plataforma facilita la producción de contenido de video atractivo para comunicaciones de fusiones y adquisiciones de manera rápida y eficiente, simplificando mensajes complejos.

¿Ofrece HeyGen plantillas para videos de anuncio de fusión?

Sí, HeyGen proporciona Plantillas de Videos de Integración de Fusiones específicamente diseñadas para ayudarte a crear contenido de video de anuncio de fusión profesional. Puedes personalizarlas con los controles de tu marca para asegurar una comunicación de fusiones y adquisiciones consistente en todos los canales.

¿Puedo usar avatares de IA para personalizar la comunicación de fusiones y adquisiciones para los empleados?

Absolutamente. HeyGen te permite utilizar avatares de IA realistas y tecnología de Actor de Voz de IA para entregar mensajes de video personalizados para una comunicación efectiva con los empleados durante el proceso de integración. Esto asegura que la información clave se transmita de manera consistente y atractiva a tu fuerza laboral.

¿Cómo apoya HeyGen la gestión del cambio con video para la integración post-fusión?

HeyGen apoya la Gestión del Cambio durante un plan de integración post-fusión permitiéndote generar rápidamente Videos de Capacitación de IA y actualizaciones. Con características como el Generador de Subtítulos de IA y avatares de IA, puedes asegurar una comunicación clara y accesible con los empleados durante todo el proceso.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo