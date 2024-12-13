Crea Fácilmente Vídeos para Programas de Mentoría con AI
Empodera tu programa de mentoría. Crea vídeos atractivos para estudiantes de secundaria y profesionales usando avatares de AI realistas para contar tu historia.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo convincente de 60 segundos dirigido a reclutar nuevos profesionales para servir como mentores, destacando la experiencia gratificante de guiar a jóvenes hacia carreras en ingeniería o arquitectura. El tono debe ser profesional pero cálido, usando los avatares de AI de HeyGen para entregar un mensaje auténtico y consistente de un mentor experimentado, acompañado de una voz en off atractiva.
Crea un vídeo pulido de 30 segundos diseñado para patrocinadores del programa, demostrando el impacto tangible de su apoyo a través de obras activas y proyectos prácticos realizados por los aprendices. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y agradecido, incorporando clips cortos impactantes o fotos de alta calidad integradas sin problemas a través del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, acompañado de música instrumental inspiradora.
Crea un vídeo informativo de 45 segundos para estudiantes de secundaria, educadores y padres, enfocándose en una habilidad específica desarrollada dentro del programa de mentoría, como la gestión de proyectos o el hablar en público, y su relevancia para la industria de la construcción. El estilo visual y de audio debe ser claro y educativo, mejorado por los subtítulos de HeyGen para accesibilidad y refuerzo de conceptos clave.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso del Programa de Mentoría.
Aumenta la participación de mentores y aprendices y la retención de conocimientos con contenido de vídeo dinámico y personalizado.
Expande el Contenido del Programa para los Aprendices.
Desarrolla y entrega una gama más amplia de módulos educativos en vídeo para apoyar a los estudiantes de secundaria en su desarrollo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos para un programa de mentoría?
HeyGen te permite crear vídeos para programas de mentoría con facilidad, aprovechando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guiones. Esto permite a los mentores compartir conocimientos sobre temas como la gestión de proyectos o el entorno construido, haciendo el programa de mentoría más atractivo para los estudiantes de secundaria.
¿Qué papel juegan los avatares de AI en la producción de vídeos efectivos de mentoría con HeyGen?
Los avatares de AI de HeyGen proporcionan una presencia en pantalla consistente y profesional para los vídeos de mentoría, ideal para explicar temas complejos en ingeniería, arquitectura o la industria de la construcción. Ayudan a entregar mensajes claros sin necesidad de un presentador humano en cámara cada vez.
¿Pueden los patrocinadores del programa personalizar vídeos para la Competición CREATE usando HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca, permitiendo a los patrocinadores del programa incorporar logotipos y colores personalizados en sus vídeos para la Competición CREATE. Esto asegura que todo el contenido del programa de mentoría, incluyendo aquellos que muestran proyectos prácticos, se alinee perfectamente con su identidad de marca.
¿HeyGen soporta contenido diverso para vídeos de mentoría, como temas técnicos o consejos para hablar en público?
Sí, HeyGen facilita la creación de una amplia gama de vídeos de mentoría, desde discutir la gestión de proyectos hasta ofrecer consejos para hablar en público. Con características como la generación de voz en off y subtítulos automáticos, HeyGen asegura que todos los vídeos sean accesibles y efectivos para los estudiantes de secundaria.