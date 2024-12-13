Crea Fácilmente Vídeos para Programas de Mentoría con AI

Empodera tu programa de mentoría. Crea vídeos atractivos para estudiantes de secundaria y profesionales usando avatares de AI realistas para contar tu historia.

444/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo convincente de 60 segundos dirigido a reclutar nuevos profesionales para servir como mentores, destacando la experiencia gratificante de guiar a jóvenes hacia carreras en ingeniería o arquitectura. El tono debe ser profesional pero cálido, usando los avatares de AI de HeyGen para entregar un mensaje auténtico y consistente de un mentor experimentado, acompañado de una voz en off atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo pulido de 30 segundos diseñado para patrocinadores del programa, demostrando el impacto tangible de su apoyo a través de obras activas y proyectos prácticos realizados por los aprendices. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y agradecido, incorporando clips cortos impactantes o fotos de alta calidad integradas sin problemas a través del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen, acompañado de música instrumental inspiradora.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo de 45 segundos para estudiantes de secundaria, educadores y padres, enfocándose en una habilidad específica desarrollada dentro del programa de mentoría, como la gestión de proyectos o el hablar en público, y su relevancia para la industria de la construcción. El estilo visual y de audio debe ser claro y educativo, mejorado por los subtítulos de HeyGen para accesibilidad y refuerzo de conceptos clave.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos para Programas de Mentoría

Crea vídeos atractivos y profesionales para tu programa de mentoría con facilidad, perfectos para involucrar a estudiantes de secundaria, mentores y patrocinadores del programa.

1
Step 1
Escribe tu Guion y Elige un Avatar de AI
Crea mensajes atractivos para tu programa de mentoría. Selecciona un avatar de AI para narrar tu guion, dando vida a tu contenido sin esfuerzo.
2
Step 2
Incorpora Visuales y Marca
Mejora tus vídeos con visuales atractivos y plantillas personalizables. Aplica los controles de marca distintivos de tu programa para asegurar una apariencia consistente y profesional.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Utiliza la generación de voz en off para crear una narración clara para tus vídeos del programa de mentoría. Mejora la accesibilidad añadiendo subtítulos automáticos para todos los espectadores.
4
Step 4
Optimiza y Exporta para Distribución
Prepara tus vídeos del programa de mentoría para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto. Exporta tu contenido pulido de manera eficiente para compartirlo con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Historias Inspiradoras de Mentores

.

Comparte testimonios poderosos y mensajes motivadores de mentores y aprendices para fomentar la participación y el apoyo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos para un programa de mentoría?

HeyGen te permite crear vídeos para programas de mentoría con facilidad, aprovechando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guiones. Esto permite a los mentores compartir conocimientos sobre temas como la gestión de proyectos o el entorno construido, haciendo el programa de mentoría más atractivo para los estudiantes de secundaria.

¿Qué papel juegan los avatares de AI en la producción de vídeos efectivos de mentoría con HeyGen?

Los avatares de AI de HeyGen proporcionan una presencia en pantalla consistente y profesional para los vídeos de mentoría, ideal para explicar temas complejos en ingeniería, arquitectura o la industria de la construcción. Ayudan a entregar mensajes claros sin necesidad de un presentador humano en cámara cada vez.

¿Pueden los patrocinadores del programa personalizar vídeos para la Competición CREATE usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca, permitiendo a los patrocinadores del programa incorporar logotipos y colores personalizados en sus vídeos para la Competición CREATE. Esto asegura que todo el contenido del programa de mentoría, incluyendo aquellos que muestran proyectos prácticos, se alinee perfectamente con su identidad de marca.

¿HeyGen soporta contenido diverso para vídeos de mentoría, como temas técnicos o consejos para hablar en público?

Sí, HeyGen facilita la creación de una amplia gama de vídeos de mentoría, desde discutir la gestión de proyectos hasta ofrecer consejos para hablar en público. Con características como la generación de voz en off y subtítulos automáticos, HeyGen asegura que todos los vídeos sean accesibles y efectivos para los estudiantes de secundaria.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo