Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación dinámico de 90 segundos dirigido a formadores corporativos, mostrando cómo elevar los vídeos de formación de empleados sobre grabaciones de reuniones. El vídeo debe presentar un avatar de IA atractivo presentando información clave contra un fondo de metraje relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, complementado con subtítulos nítidos para mejorar la accesibilidad e ilustrar técnicas efectivas de edición de vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una guía completa de 2 minutos para creadores de contenido, detallando el proceso óptimo para crear guiones gráficos y guiones de vídeo específicamente para aquellos que crean vídeos instructivos de grabación de reuniones. Este vídeo educativo utilizará las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar el contenido de manera efectiva, presentando un estilo visual detallado y explicativo y un presentador seguro y conocedor facilitado por la función de texto a vídeo desde guion, para mejorar el intercambio de conocimientos.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora una demostración de producto concisa de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo adaptar rápidamente un vídeo instructivo de reunión grabada para varias plataformas de redes sociales. El estilo visual y de audio debe ser rápido y animado, enfatizando pasos prácticos y accionables, usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptarse sin problemas a diferentes formatos y resaltar cómo una herramienta basada en la web simplifica la creación de vídeos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos Instructivos de Grabación de Reuniones

Transforma tus grabaciones de reuniones en vídeos instructivos profesionales y atractivos de manera rápida y sencilla.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza delineando tu contenido y redactando un "guion de vídeo" preciso. Utiliza las diversas "plantillas y escenas" de HeyGen para estructurar tu proyecto de manera efectiva.
2
Step 2
Graba tu Contenido
Captura demostraciones esenciales con la funcionalidad incorporada de "grabación de pantalla". También puedes mejorar tu presentación usando los "avatares de IA" profesionales de HeyGen.
3
Step 3
Añade Subtítulos Profesionales
Asegura la claridad y accesibilidad para tu audiencia integrando fácilmente "subtítulos" precisos. Esta mejora hace que tu contenido sea comprensible universalmente.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Finaliza tus "vídeos de formación" y prepáralos para cualquier plataforma. Aprovecha el "cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones" flexibles de HeyGen para asegurar una entrega óptima.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos instructivos?

HeyGen te permite crear vídeos instructivos de alta calidad sin esfuerzo combinando avatares de IA, texto a vídeo desde guion y capacidades robustas de edición de vídeo. Es una poderosa herramienta basada en la web diseñada para compartir conocimientos de manera efectiva.

¿HeyGen admite la grabación de pantalla para demostraciones de productos?

Sí, HeyGen te permite integrar grabaciones de pantalla y grabaciones de cámara web sin problemas en tus proyectos, perfecto para crear demostraciones de productos detalladas o vídeos instructivos de grabación de reuniones. Puedes mejorar aún más estos con subtítulos automáticos y controles de marca.

¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos de formación de empleados eficientes?

HeyGen proporciona una extensa biblioteca de plantillas gratuitas y avatares de IA, agilizando la creación de vídeos de formación de empleados atractivos. Sus herramientas de edición intuitivas y características de guionización te ayudan a producir contenido profesional rápidamente.

¿Puede HeyGen generar guiones de vídeo y voces en off profesionales para contenido de formación?

Absolutamente. La plataforma de HeyGen incluye avanzadas funciones de texto a vídeo desde guion y generación de voces en off, asegurando que tus vídeos de formación tengan una narración clara y profesional. También puedes añadir subtítulos para accesibilidad y exportar en varios formatos de relación de aspecto.

