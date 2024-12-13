Absolutamente, HeyGen apoya la accesibilidad ofreciendo voces en off de IA multilingües y un Generador de Subtítulos de IA para todos tus vídeos de formación en medicación. Esto asegura un mensaje coherente y un amplio alcance, haciendo que la información vital sobre el manejo de medicamentos sea accesible para audiencias diversas en Instituciones Educativas y más allá.