Desarrolla un vídeo de formación corporativa de 60 segundos dirigido a equipos de L&D, centrado en mejorar la retención de conocimientos a través de contenido bien estructurado. Presenta una estética visual pulida y profesional con una voz en off clara y autoritaria. Aprovecha la generación de voz en off robusta de HeyGen y las plantillas y escenas profesionales para producir vídeos de formación empresarial de alta calidad de manera eficiente.
Produce un vídeo instructivo dinámico de 30 segundos para profesionales de marketing, mostrando un consejo rápido para aumentar la productividad en su flujo de trabajo de creación de vídeos. El estilo visual debe ser rápido y vibrante, incorporando cortes rápidos y una voz segura y enérgica. Mejora tu mensaje con la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y asegura la accesibilidad usando subtítulos automáticos.
Diseña un vídeo de incorporación de empleados de 50 segundos para departamentos de RRHH, proporcionando una introducción cálida e informativa a las políticas de la empresa. Emplea un estilo visual amigable y acogedor con un avatar de IA que presenta información clave, apoyado por una pista de audio clara y tranquilizadora. Asegúrate de que el vídeo sea versátil para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, haciendo que sea sencillo compartir el contenido de tu guion de formación de manera efectiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza vídeos potenciados por IA para cautivar a los aprendices, haciendo la formación más efectiva y asegurando que el conocimiento se mantenga a largo plazo.
Escala la Creación de Contenido de Formación.
Produce sin esfuerzo un gran volumen de vídeos de formación atractivos para expandir tu alcance educativo globalmente y de manera eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación atractivos para mi equipo?
HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos de manera eficiente utilizando avatares de IA y una vasta biblioteca de plantillas de vídeo. Puedes transformar tu guion de vídeo de formación en contenido profesional con voces en off realistas y personalización de marca, asegurando una alta retención de conocimientos.
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para producir vídeos de formación empresarial?
HeyGen ofrece una solución simplificada para vídeos de formación empresarial, permitiéndote generar contenido rápidamente a partir de texto con voces en off profesionales y subtítulos. Esto aumenta la productividad al reducir el tiempo de edición de vídeo, haciendo que sea sencillo crear vídeos de incorporación de empleados consistentes y efectivos o tutoriales técnicos.
¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de mis vídeos de formación en medios con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen proporciona amplias opciones de personalización para tus vídeos de formación en medios, incluyendo controles de marca para añadir tu logo y colores. Puedes seleccionar entre varias plantillas de vídeo, incorporar grabaciones de pantalla o de webcam, y aprovechar vídeos animados para diseñar experiencias de aprendizaje únicas y efectivas.
¿Cuáles son las mejores prácticas para compartir vídeos de formación de HeyGen?
HeyGen facilita el fácil intercambio de tus vídeos de formación permitiendo exportaciones en múltiples relaciones de aspecto para diversas plataformas. Esto asegura que tu contenido de alta calidad, ya sean vídeos de incorporación de empleados o tutoriales técnicos, pueda ser distribuido efectivamente a través de canales internos o externos.