Crea Vídeos de Formación en Medios para un Impacto Máximo

Transforma tu guion de vídeo de formación en contenido atractivo sin esfuerzo, aumentando la productividad con la función de texto a vídeo de HeyGen.

447/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación corporativa de 60 segundos dirigido a equipos de L&D, centrado en mejorar la retención de conocimientos a través de contenido bien estructurado. Presenta una estética visual pulida y profesional con una voz en off clara y autoritaria. Aprovecha la generación de voz en off robusta de HeyGen y las plantillas y escenas profesionales para producir vídeos de formación empresarial de alta calidad de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo dinámico de 30 segundos para profesionales de marketing, mostrando un consejo rápido para aumentar la productividad en su flujo de trabajo de creación de vídeos. El estilo visual debe ser rápido y vibrante, incorporando cortes rápidos y una voz segura y enérgica. Mejora tu mensaje con la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y asegura la accesibilidad usando subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de incorporación de empleados de 50 segundos para departamentos de RRHH, proporcionando una introducción cálida e informativa a las políticas de la empresa. Emplea un estilo visual amigable y acogedor con un avatar de IA que presenta información clave, apoyado por una pista de audio clara y tranquilizadora. Asegúrate de que el vídeo sea versátil para varias plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, haciendo que sea sencillo compartir el contenido de tu guion de formación de manera efectiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Formación en Medios

Transforma tu proceso de formación con medios atractivos y profesionales. Crea fácilmente vídeos impactantes que aumenten la retención de conocimientos y la productividad de tu equipo.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo de Formación
Desarrolla un guion claro y conciso para tu módulo de formación. Utiliza la funcionalidad de "Texto a vídeo desde guion" de la plataforma para convertir sin problemas tu texto en diálogo hablado, asegurando un mensaje y tono consistentes para tu guion de vídeo de formación.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA y Escena
Elige entre una diversa gama de "avatares de IA" para presentar tu contenido. Mejora el atractivo visual de tu vídeo seleccionando entre varias "plantillas de vídeo" y escenas, proporcionando un aspecto profesional y consistente.
3
Step 3
Personaliza el Contenido y la Marca
Integra la identidad única de tu marca utilizando "Controles de marca" para añadir logos, colores específicos y fuentes. Incorpora visuales de la biblioteca de medios o tus propias cargas para enriquecer la experiencia de aprendizaje durante la edición de vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo Final
Revisa tu vídeo de formación completo y realiza los ajustes finales necesarios. Utiliza "Cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones" para generar tu vídeo en el formato óptimo para varias plataformas, listo para compartir vídeos de formación con tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas de Formación Complejos

.

Transforma temas intrincados en vídeos de formación en medios claros, comprensibles y atractivos para mejorar la comprensión y el aprendizaje.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación atractivos para mi equipo?

HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos de manera eficiente utilizando avatares de IA y una vasta biblioteca de plantillas de vídeo. Puedes transformar tu guion de vídeo de formación en contenido profesional con voces en off realistas y personalización de marca, asegurando una alta retención de conocimientos.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para producir vídeos de formación empresarial?

HeyGen ofrece una solución simplificada para vídeos de formación empresarial, permitiéndote generar contenido rápidamente a partir de texto con voces en off profesionales y subtítulos. Esto aumenta la productividad al reducir el tiempo de edición de vídeo, haciendo que sea sencillo crear vídeos de incorporación de empleados consistentes y efectivos o tutoriales técnicos.

¿Puedo personalizar el aspecto y la sensación de mis vídeos de formación en medios con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona amplias opciones de personalización para tus vídeos de formación en medios, incluyendo controles de marca para añadir tu logo y colores. Puedes seleccionar entre varias plantillas de vídeo, incorporar grabaciones de pantalla o de webcam, y aprovechar vídeos animados para diseñar experiencias de aprendizaje únicas y efectivas.

¿Cuáles son las mejores prácticas para compartir vídeos de formación de HeyGen?

HeyGen facilita el fácil intercambio de tus vídeos de formación permitiendo exportaciones en múltiples relaciones de aspecto para diversas plataformas. Esto asegura que tu contenido de alta calidad, ya sean vídeos de incorporación de empleados o tutoriales técnicos, pueda ser distribuido efectivamente a través de canales internos o externos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo