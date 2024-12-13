Crea Vídeos de Alfabetización Mediática con AI

Los educadores pueden crear fácilmente vídeos de alfabetización mediática atractivos, fomentando el pensamiento crítico con avatares dinámicos de AI de HeyGen.

486/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 45 segundos dirigido a educadores, demostrando cómo incorporar la narración digital en su plan de estudios. Este vídeo debe tener un tono profesional y alentador, con visuales limpias y organizadas que muestren ejemplos de proyectos estudiantiles efectivos. Utilizando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen, los educadores pueden comprender rápidamente cómo crear vídeos atractivos que desarrollen habilidades de alfabetización mediática.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo impactante de 30 segundos para jóvenes adultos y el público en general, explorando la influencia omnipresente de las redes sociales en la percepción y la toma de decisiones. El estilo visual debe ser provocador y ligeramente dramático, incorporando cortes rápidos de metraje diverso de archivo y estadísticas en pantalla para enfatizar puntos clave. Emplea la generación de voz en off robusta de HeyGen para ofrecer una narración convincente y autoritaria que incite a los espectadores a analizar el contenido críticamente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo inspirador de 50 segundos para estudiantes más jóvenes y sus padres, enfocándose en la importancia de crear vídeos de manera responsable y promover un compromiso positivo en línea como parte de las habilidades del siglo XXI. La estética debe ser brillante, colorida y edificante, utilizando potencialmente animaciones de personajes simples o imágenes de archivo vibrantes. Asegura la máxima accesibilidad y claridad aprovechando la función de subtítulos/captions de HeyGen, haciendo que el mensaje educativo sea universalmente comprensible para crear vídeos atractivos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Alfabetización Mediática

Empodera a tu audiencia con habilidades esenciales de alfabetización mediática creando vídeos atractivos e informativos rápidamente con la plataforma impulsada por AI de HeyGen.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo impulsada por AI adecuada de la extensa biblioteca de HeyGen, diseñada para agilizar tu proceso de creación de contenido.
2
Step 2
Añade tu Guion y Avatar AI
Pega tu guion de alfabetización mediática y selecciona un avatar AI para que sea tu presentador en pantalla, dando vida a tu mensaje con una entrega expresiva.
3
Step 3
Personaliza Escenas y Mejora el Contenido
Personaliza aún más tu vídeo ajustando escenas, añadiendo medios relevantes de la biblioteca y generando locuciones o subtítulos multilingües para un mayor alcance.
4
Step 4
Genera y Comparte tu Vídeo
Una vez satisfecho, genera tu vídeo de alta calidad. Descarga y comparte tus vídeos atractivos para educar e informar sobre temas críticos de alfabetización mediática.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el compromiso y la retención en la formación con AI

.

Aumenta el compromiso y la retención en la educación de alfabetización mediática con vídeos impulsados por AI, haciendo que los temas complejos sean digeribles.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen facilitar la creación de vídeos de alfabetización mediática atractivos?

HeyGen empodera a educadores y creadores para crear fácilmente vídeos de alfabetización mediática atractivos utilizando plantillas de vídeo impulsadas por AI y escenas personalizables. Esto ayuda a desarrollar habilidades cruciales de alfabetización mediática, abordando temas como la desinformación y el análisis de información digital.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para mejorar el contenido educativo?

HeyGen proporciona avatares avanzados de AI y un actor de voz AI, permitiendo la producción de vídeos educativos profesionales y atractivos. Los usuarios también pueden utilizar el generador de subtítulos AI para mejorar la accesibilidad y locuciones multilingües para llegar a una audiencia más amplia.

¿Es sencillo producir vídeos de alta calidad para la narración digital con HeyGen?

Sí, HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos para la narración digital, incluso para temas complejos como el pensamiento crítico sobre la información digital. Su interfaz intuitiva y rica selección de plantillas hacen que la producción de vídeos sea accesible para todos, fomentando la expresión creativa.

¿Puede HeyGen ayudar a estudiantes y educadores a desarrollar habilidades esenciales de alfabetización mediática del siglo XXI?

Absolutamente. Al interactuar con la plataforma de HeyGen para crear vídeos de alfabetización mediática, los estudiantes y educadores adquieren experiencia práctica en el análisis y presentación de contenido digital, lo cual es vital para desarrollar el pensamiento crítico y comprender información digital compleja en el siglo XXI.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo