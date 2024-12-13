Crea Vídeos de Marketing: Contenido Profesional, Sin Complicaciones

Impulsa tu estrategia de marketing de vídeo creando historias atractivas con avatares de IA realistas.

Imagina un vídeo de marketing de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, con un avatar profesional de IA que transmite mensajes clave con un estilo visual moderno y optimista. Este vídeo aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para crear vídeos de marketing que cautivan y convierten, manteniendo un tono de audio amigable y claro.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo promocional de 45 segundos diseñado para gerentes de marketing, demostrando la rapidez y eficiencia de HeyGen. Utiliza sus ricos plantillas y escenas para producir visuales elegantes y enérgicos respaldados por música atractiva, permitiendo la creación rápida de vídeos promocionales impactantes a partir de un guion simple.
Prompt de Ejemplo 2
Para involucrar verdaderamente a los influencers de redes sociales y creadores de contenido, desarrolla un vídeo de redes sociales de 60 segundos que destaque la accesibilidad y el amplio atractivo. Muestra la capacidad de HeyGen para añadir automáticamente subtítulos y manejar el cambio de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que tu contenido moderno y visualmente rico con una banda sonora vibrante llegue a todas las audiencias.
Prompt de Ejemplo 3
Eleva tu marketing de vídeo para comercio electrónico con un vídeo conciso de 30 segundos específicamente para negocios en línea. Emplea la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar visuales impresionantes en una presentación limpia y centrada en el producto, complementada por una voz en off precisa y autoritaria para transmitir poderosamente tu mensaje.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Marketing

Produce rápidamente vídeos de marketing profesionales y atractivos para cualquier plataforma con la intuitiva plataforma de creación de vídeos con IA de HeyGen. Destaca tu marca sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza pegando tu guion de vídeo en HeyGen, y nuestro sistema lo usará para generar las escenas iniciales y la voz en off para tu vídeo de marketing.
2
Step 2
Elige una Plantilla y Añade Contenido
Selecciona de una rica biblioteca de plantillas y escenas personalizables para construir rápidamente el marco visual de tu vídeo de marketing.
3
Step 3
Aplica Marca y Refinamientos
Asegúrate de que tu vídeo refleje tu marca aplicando tu logotipo y colores de marca usando los completos controles de marca de HeyGen.
4
Step 4
Exporta para Cualquier Plataforma
Finaliza tu vídeo y expórtalo en relaciones de aspecto óptimas, listo para compartir en plataformas de redes sociales u otros canales de distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes

.

Transforma los comentarios de los clientes en testimonios en vídeo persuasivos y alineados con tu marca para generar confianza y atraer nuevos prospectos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de marketing de manera eficiente?

HeyGen es una plataforma avanzada de creación de vídeos con IA que permite a los usuarios crear vídeos de marketing de manera rápida y eficiente. Nuestra interfaz intuitiva, junto con una amplia gama de plantillas de vídeo de marketing editables y avatares de IA, simplifica todo el proceso de producción de vídeos de marketing desde el guion hasta el vídeo final.

¿Puedo producir contenido de marca con la plataforma de creación de vídeos de IA de HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite mantener una fuerte consistencia de marca creando vídeos alineados con tu marca. Puedes personalizar los controles de marca con tu logotipo y colores de marca, e incluso generar un avatar de IA personalizado para asegurar que tu contenido de marca siempre refleje tu identidad única.

¿Qué tipos de vídeos de marketing puedo generar usando HeyGen?

HeyGen es un creador de vídeos versátil perfecto para diversas necesidades de marketing de vídeo. Puedes generar fácilmente vídeos empresariales atractivos, vídeos dinámicos para redes sociales en plataformas como TikTok e Instagram, y vídeos promocionales impactantes, todos adaptados a tus objetivos de campaña específicos.

¿HeyGen ofrece características para mejorar mis esfuerzos de marketing de vídeo?

Sí, HeyGen proporciona características robustas diseñadas para elevar tu marketing de vídeo. Esto incluye generación de voz en off de alta calidad, subtítulos automáticos para accesibilidad y acceso a una biblioteca de medios de stock premium para enriquecer tu contenido, haciendo de HeyGen un creador de vídeos de marketing integral.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo