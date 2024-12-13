Crea Vídeos de Marketing: Contenido Profesional, Sin Complicaciones
Impulsa tu estrategia de marketing de vídeo creando historias atractivas con avatares de IA realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo promocional de 45 segundos diseñado para gerentes de marketing, demostrando la rapidez y eficiencia de HeyGen. Utiliza sus ricos plantillas y escenas para producir visuales elegantes y enérgicos respaldados por música atractiva, permitiendo la creación rápida de vídeos promocionales impactantes a partir de un guion simple.
Para involucrar verdaderamente a los influencers de redes sociales y creadores de contenido, desarrolla un vídeo de redes sociales de 60 segundos que destaque la accesibilidad y el amplio atractivo. Muestra la capacidad de HeyGen para añadir automáticamente subtítulos y manejar el cambio de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que tu contenido moderno y visualmente rico con una banda sonora vibrante llegue a todas las audiencias.
Eleva tu marketing de vídeo para comercio electrónico con un vídeo conciso de 30 segundos específicamente para negocios en línea. Emplea la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para integrar visuales impresionantes en una presentación limpia y centrada en el producto, complementada por una voz en off precisa y autoritaria para transmitir poderosamente tu mensaje.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios en Vídeo de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios en vídeo atractivos usando IA para captar la atención y generar conversiones para tus campañas.
Produce Vídeos Atractivos para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos cortos y clips cautivadores para aumentar el compromiso en todas tus plataformas de redes sociales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de marketing de manera eficiente?
HeyGen es una plataforma avanzada de creación de vídeos con IA que permite a los usuarios crear vídeos de marketing de manera rápida y eficiente. Nuestra interfaz intuitiva, junto con una amplia gama de plantillas de vídeo de marketing editables y avatares de IA, simplifica todo el proceso de producción de vídeos de marketing desde el guion hasta el vídeo final.
¿Puedo producir contenido de marca con la plataforma de creación de vídeos de IA de HeyGen?
Absolutamente, HeyGen te permite mantener una fuerte consistencia de marca creando vídeos alineados con tu marca. Puedes personalizar los controles de marca con tu logotipo y colores de marca, e incluso generar un avatar de IA personalizado para asegurar que tu contenido de marca siempre refleje tu identidad única.
¿Qué tipos de vídeos de marketing puedo generar usando HeyGen?
HeyGen es un creador de vídeos versátil perfecto para diversas necesidades de marketing de vídeo. Puedes generar fácilmente vídeos empresariales atractivos, vídeos dinámicos para redes sociales en plataformas como TikTok e Instagram, y vídeos promocionales impactantes, todos adaptados a tus objetivos de campaña específicos.
¿HeyGen ofrece características para mejorar mis esfuerzos de marketing de vídeo?
Sí, HeyGen proporciona características robustas diseñadas para elevar tu marketing de vídeo. Esto incluye generación de voz en off de alta calidad, subtítulos automáticos para accesibilidad y acceso a una biblioteca de medios de stock premium para enriquecer tu contenido, haciendo de HeyGen un creador de vídeos de marketing integral.