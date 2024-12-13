Crea vídeos de revisión de copias de marketing sin esfuerzo

Convierte la retroalimentación de los clientes en potentes anuncios de marketing en vídeo con voces en off impulsadas por AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo promocional dinámico de 90 segundos para propietarios de pequeñas empresas y profesionales del comercio electrónico que buscan un robusto Creador de Vídeos de Revisión. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con música de fondo animada y textos destacados en pantalla, demostrando cómo la retroalimentación de los clientes puede integrarse sin problemas. Destaca las plantillas personalizables de HeyGen y la capacidad de añadir avatares de AI para dar vida a las reseñas de productos, haciendo que el proceso de creación sea intuitivo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para creadores de contenido y agencias de marketing, ilustrando las mejores prácticas para crear vídeos de revisión. La estética visual debe ser limpia y de tipo tutorial, con una voz calmada y autoritaria guiando a los espectadores a través de cada paso. Muestra cómo aprovechar la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para metraje B-roll y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto flexible para optimizar su vídeo de revisión final para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a estrategas de marca y especialistas en marketing en redes sociales, enfatizando el poder de las reseñas verificadas en los vídeos de marketing. La presentación visual debe ser rápida e inspiradora, utilizando gráficos impactantes y una voz en off enérgica para transmitir urgencia y confianza. Demuestra cómo las Plantillas y escenas de HeyGen pueden construir rápidamente anuncios de marketing en vídeo visualmente atractivos, incorporando avatares de AI para ofrecer testimonios auténticos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Revisión de Copias de Marketing

Transforma la retroalimentación de tus clientes y copias publicitarias en vídeos de marketing atractivos con nuestro intuitivo Creador de Vídeos de Revisión. Aprovecha pruebas auténticas para involucrar a tu audiencia sin esfuerzo.

1
Step 1
Pega Tu Copia Publicitaria o Reseñas
Introduce tu copia publicitaria de marketing o reseñas de clientes para generar instantáneamente un guion. Nuestra plataforma aprovecha el texto a vídeo desde guion, haciendo que sea simple convertir tu contenido escrito en un formato de vídeo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona un avatar de AI profesional para presentar tu contenido de revisión. Esta función te permite personalizar tus vídeos de marketing con una amplia gama de presentadores virtuales, mejorando la prueba auténtica.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales
Genera una voz en off de sonido natural para tu guion de vídeo. Nuestra generación de voces en off asegura que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional, cautivando a tu audiencia con voces en off impulsadas por AI.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Revisión de Marketing
Aplica tus controles de marca únicos, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que tu vídeo de revisión se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. Exporta tus vídeos de marketing pulidos, optimizados para cualquier plataforma, listos para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Clips de Revisión para Redes Sociales Atractivos

.

Genera clips de vídeo cortos y dinámicos de revisiones de copias publicitarias perfectos para compartir en redes sociales y alcance.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de revisión de marketing?

El editor de vídeo en línea intuitivo de HeyGen te permite crear vídeos de revisión de marketing de manera eficiente. Aprovechando las voces en off impulsadas por AI y la funcionalidad de texto a vídeo, puedes transformar rápidamente guiones en anuncios de marketing dinámicos, simplificando todo el proceso de producción.

¿Puedo personalizar el aspecto de mis vídeos de revisión de productos usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos y plantillas personalizables para personalizar tus vídeos de revisión de productos. Puedes integrar tu logotipo, elegir colores específicos de la marca y utilizar nuestra biblioteca de medios para asegurar que tus vídeos reflejen consistentemente la identidad de tu marca y mejoren tu copia publicitaria.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear reseñas de productos verificables?

HeyGen apoya la presentación de pruebas auténticas y reseñas verificadas permitiendo una comunicación clara y atractiva. Con avatares de AI y voces en off, junto con subtítulos automáticos, la retroalimentación de tus clientes gana credibilidad, transmitiendo efectivamente calificaciones y generando confianza.

¿Facilita HeyGen la producción rápida de anuncios de marketing en vídeo a partir de la retroalimentación de los clientes?

Sí, HeyGen está diseñado para generar eficientemente numerosos vídeos de marketing y copias publicitarias a partir de la retroalimentación de los clientes a gran escala. Sus capacidades permiten la rápida conversión de texto en vídeos de revisión atractivos, haciendo que la creación de anuncios de marketing en vídeo impactantes sea significativamente más rápida.

