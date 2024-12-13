Crea vídeos de procesos macro sin esfuerzo

Empodera a los equipos de marketing y RRHH para producir vídeos de calidad profesional y atractivos de manera eficiente con la función de texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo animado de 45 segundos dirigido a equipos de RRHH durante la incorporación de nuevos empleados, ilustrando los beneficios de los vídeos de automatización macro para tareas administrativas simplificadas. El estilo visual debe ser vibrante y accesible, utilizando un avatar de IA amigable y plantillas y escenas dinámicas de HeyGen, acompañado de música de fondo animada para mantener un alto nivel de compromiso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo dinámico de 90 segundos dirigido a los profesionales del marketing, mostrando varios vídeos de formación en IA para optimizar su flujo de trabajo utilizando herramientas impulsadas por IA. El vídeo debe adoptar una estética visual moderna y de ritmo rápido, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente información compleja en un formato fácilmente digerible, con un portavoz de IA profesional presentando el contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo profesional de 2 minutos de calidad para usuarios avanzados y departamentos de TI, proporcionando una explicación detallada de procesos macro sofisticados dentro de software especializado. La presentación visual debe ser altamente detallada, con imágenes nítidas de la interfaz y material de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una voz en off autoritaria pero accesible, optimizada para varias plataformas de visualización utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo crear vídeos de procesos macro

Transforma rápidamente procesos macro complejos en tutoriales en vídeo claros y atractivos utilizando herramientas impulsadas por IA. Produce vídeos de calidad profesional sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu guion
Comienza escribiendo un guion detallado para tu proceso macro. Utiliza nuestra funcionalidad de texto a vídeo para convertir fácilmente tus palabras en vídeos de formación en IA dinámicos.
2
Step 2
Selecciona tu presentador de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para actuar como tu portavoz de IA. Estos avatares presentan tu guion con expresiones naturales y voces en off similares a las humanas.
3
Step 3
Añade visuales y branding
Mejora tu vídeo con medios de stock relevantes, imágenes y el logotipo y colores de tu marca utilizando nuestros controles de branding. Esto asegura que tus vídeos de calidad profesional sean coherentes y estén alineados con la marca.
4
Step 4
Exporta y comparte
Finaliza tus vídeos atractivos añadiendo subtítulos automáticos para accesibilidad. Luego, simplemente exporta tus vídeos de automatización macro en el formato de aspecto deseado y compártelos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica procesos complejos

Aprovecha la IA para simplificar procesos macro intrincados en tutoriales en vídeo fáciles de entender, mejorando la claridad y la comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación en IA?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en IA dinámicos utilizando avatares de IA realistas y portavoces de IA. Esto permite crear vídeos de calidad profesional que comunican información compleja de manera efectiva sin necesidad de equipos de filmación extensos o actores.

¿Puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de procesos macro?

Absolutamente, HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de procesos macro atractivos a partir de texto simple. Sus herramientas impulsadas por IA transforman tus guiones en tutoriales en vídeo pulidos para macros, haciendo que la documentación y la automatización sean accesibles para todos.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen proporciona herramientas avanzadas impulsadas por IA como la generación automática de voz en off y subtítulos precisos para asegurar que tus vídeos sean claros y accesibles. Estas características son fundamentales para generar contenido de vídeo de alta calidad a partir de tus guiones de manera eficiente.

¿Es HeyGen adecuado para varios equipos como RRHH o marketing?

Sí, HeyGen es una herramienta impulsada por IA ideal para equipos de marketing, RRHH y formadores, permitiéndoles producir vídeos de calidad profesional con facilidad. Su interfaz intuitiva y diversas plantillas ayudan a crear vídeos atractivos para una amplia gama de necesidades de comunicación y formación corporativa.

