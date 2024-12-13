Sí, HeyGen amplía el alcance de tu formación en seguridad al admitir subtítulos automáticos y narraciones en múltiples idiomas, haciendo que tu formación en seguridad de protección de máquinas sea accesible para diversas fuerzas laborales. Esta capacidad es crucial para empresas globales que necesitan traducir contenido de vídeo para una Formación en Cumplimiento de OSHA integral.