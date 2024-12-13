Sí, HeyGen te permite explicar visualmente tu Panel de Análisis de Patrones de Logs y diversas insights de fuentes de datos de logs desde entornos en la nube. Integra fácilmente grabaciones de pantalla o imágenes estáticas de tus paneles con vídeos explicativos generados por AI, luego redimensiona para diferentes plataformas para transmitir claramente tus hallazgos.