Crear Vídeos de Formación Localizados: Optimizado para Alcance Global
Localiza fácilmente vídeos de formación para diversos estudiantes globales con subtítulos automáticos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo dinámico de 90 segundos dirigido a diseñadores instruccionales y creadores de contenido, ilustrando la creación de contenido de localización de eLearning atractivo desde cero. Emplea un estilo moderno y visualmente rico con diversos avatares de IA y una pista de audio nítida. Enfatiza la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y la facilidad de personalizar avatares de IA para una entrega auténtica, aprovechando sus voces en off de texto a voz para producir formación localizada convincente.
Produce un vídeo informativo de 2 minutos para especialistas en localización y equipos de documentación técnica, detallando el proceso de localización de contenido de formación complejo. El vídeo debe tener un estilo visual detallado e informativo con grabaciones de pantalla claras y una voz explicativa precisa. Destaca el Editor de Subtítulos de HeyGen para afinar traducciones y su soporte de biblioteca de medios/stock para integrar ayudas visuales relevantes, asegurando una entrega de contenido localizado sin problemas para varios sistemas de gestión de aprendizaje.
Diseña un vídeo enérgico y de alto impacto de 45 segundos para líderes globales de RRHH y desarrollo de talento, mostrando cómo implementar las mejores prácticas de localización para un despliegue rápido de contenido. Utiliza visuales brillantes y atractivos y una voz en off segura y optimista. Presenta las Plantillas y escenas de HeyGen para una configuración rápida y su redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para la distribución en varias plataformas, enfatizando vídeos de formación localizados eficientes que mantienen la consistencia de la marca.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala Cursos de eLearning Globales.
Localiza y entrega eficientemente más cursos de formación para llegar a una audiencia más amplia y global de estudiantes.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha la localización impulsada por IA para crear experiencias de formación altamente atractivas y memorables que aumenten la retención de los estudiantes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la localización de vídeos de formación usando IA?
HeyGen aprovecha su avanzada plataforma impulsada por IA para simplificar la localización de vídeos de eLearning transcribiendo automáticamente el audio, traduciendo el contenido a más de 280 idiomas y generando voces en off naturales de IA. Este enfoque técnico asegura un doblaje eficiente y preciso de IA para vídeos de formación.
¿Puede HeyGen generar subtítulos sincronizados y voces en off naturales para contenido de formación localizado?
Sí, HeyGen proporciona traducciones de subtítulos robustas y genera voces en off naturales de alta calidad utilizando tecnología de voces en off de texto a voz. La plataforma sincroniza automáticamente los subtítulos con el vídeo, permitiendo una traducción multimedia sin problemas para su contenido de formación localizado.
¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para crear contenido educativo localizado para clientes?
Utilizar HeyGen para contenido educativo de clientes asegura que su mensaje resuene con una audiencia global de estudiantes al proporcionar una localización de vídeos de formación precisa y culturalmente relevante. HeyGen le ayuda a implementar las mejores prácticas de localización sin esfuerzo, mejorando la experiencia y el compromiso del cliente en todo el mundo.
¿Facilita la plataforma impulsada por IA de HeyGen la gestión eficiente de la localización para grandes volúmenes de materiales de formación?
Sí, la plataforma impulsada por IA de HeyGen actúa como un editor de vídeo integral que se adapta a sus necesidades, permitiéndole localizar eficientemente contenido de formación a través de numerosos módulos. Su flujo de trabajo optimizado y compatibilidad de salida facilitan la fácil integración con su sistema de gestión de aprendizaje existente.