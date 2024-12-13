Crear Vídeos de Formación Localizados: Optimizado para Alcance Global

Localiza fácilmente vídeos de formación para diversos estudiantes globales con subtítulos automáticos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 90 segundos dirigido a diseñadores instruccionales y creadores de contenido, ilustrando la creación de contenido de localización de eLearning atractivo desde cero. Emplea un estilo moderno y visualmente rico con diversos avatares de IA y una pista de audio nítida. Enfatiza la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y la facilidad de personalizar avatares de IA para una entrega auténtica, aprovechando sus voces en off de texto a voz para producir formación localizada convincente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 2 minutos para especialistas en localización y equipos de documentación técnica, detallando el proceso de localización de contenido de formación complejo. El vídeo debe tener un estilo visual detallado e informativo con grabaciones de pantalla claras y una voz explicativa precisa. Destaca el Editor de Subtítulos de HeyGen para afinar traducciones y su soporte de biblioteca de medios/stock para integrar ayudas visuales relevantes, asegurando una entrega de contenido localizado sin problemas para varios sistemas de gestión de aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo enérgico y de alto impacto de 45 segundos para líderes globales de RRHH y desarrollo de talento, mostrando cómo implementar las mejores prácticas de localización para un despliegue rápido de contenido. Utiliza visuales brillantes y atractivos y una voz en off segura y optimista. Presenta las Plantillas y escenas de HeyGen para una configuración rápida y su redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para la distribución en varias plataformas, enfatizando vídeos de formación localizados eficientes que mantienen la consistencia de la marca.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación Localizados

Produzca rápidamente vídeos de formación localizados y profesionales para una audiencia global con herramientas impulsadas por IA, asegurando relevancia cultural y entrega natural.

1
Step 1
Sube o Crea Tu Vídeo de Formación
Comienza importando tu contenido de formación existente o creando un nuevo vídeo desde cero usando nuestro editor intuitivo y diversas Plantillas y escenas.
2
Step 2
Transcribe y Traduce Tu Contenido
Transcribe automáticamente el audio de tu vídeo, luego traduce el texto a tus idiomas objetivo directamente en el Editor de Subtítulos para mayor precisión.
3
Step 3
Genera Voces en Off de IA y Refina Subtítulos
Crea voces en off de IA con sonido natural en más de 280 idiomas usando nuestra función de generación de voces en off, y afina los subtítulos sincronizados para una entrega precisa.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación Localizado
Revisa tu vídeo completamente localizado para asegurar precisión y consistencia, luego utiliza el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para una distribución sin problemas a tu sistema de gestión de aprendizaje global.

Casos de Uso

Simplifica el Contenido de Localización Complejo

Transforma las mejores prácticas de localización complejas y materiales de formación en contenido de vídeo de IA fácilmente digerible y claro, mejorando la comprensión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la localización de vídeos de formación usando IA?

HeyGen aprovecha su avanzada plataforma impulsada por IA para simplificar la localización de vídeos de eLearning transcribiendo automáticamente el audio, traduciendo el contenido a más de 280 idiomas y generando voces en off naturales de IA. Este enfoque técnico asegura un doblaje eficiente y preciso de IA para vídeos de formación.

¿Puede HeyGen generar subtítulos sincronizados y voces en off naturales para contenido de formación localizado?

Sí, HeyGen proporciona traducciones de subtítulos robustas y genera voces en off naturales de alta calidad utilizando tecnología de voces en off de texto a voz. La plataforma sincroniza automáticamente los subtítulos con el vídeo, permitiendo una traducción multimedia sin problemas para su contenido de formación localizado.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para crear contenido educativo localizado para clientes?

Utilizar HeyGen para contenido educativo de clientes asegura que su mensaje resuene con una audiencia global de estudiantes al proporcionar una localización de vídeos de formación precisa y culturalmente relevante. HeyGen le ayuda a implementar las mejores prácticas de localización sin esfuerzo, mejorando la experiencia y el compromiso del cliente en todo el mundo.

¿Facilita la plataforma impulsada por IA de HeyGen la gestión eficiente de la localización para grandes volúmenes de materiales de formación?

Sí, la plataforma impulsada por IA de HeyGen actúa como un editor de vídeo integral que se adapta a sus necesidades, permitiéndole localizar eficientemente contenido de formación a través de numerosos módulos. Su flujo de trabajo optimizado y compatibilidad de salida facilitan la fácil integración con su sistema de gestión de aprendizaje existente.

