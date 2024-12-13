Desbloquea la IA para crear vídeos de casos de uso de LLM con impacto

Empodera a los profesionales del marketing y formadores para producir vídeos atractivos más rápido con texto a vídeo desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un equipo de RRHH o un formador creando un vídeo de formación de 45 segundos sobre aplicaciones prácticas de LLM. Este vídeo necesita un estilo visual elegante e informativo con una narración profesional, aprovechando los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para ofrecer vídeos de formación impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo persuasivo de 60 segundos dirigido a líderes de ventas y gerentes de éxito del cliente, ilustrando capacidades avanzadas de LLM para experiencias interactivas. Emplea un estilo moderno y visualmente atractivo con música de fondo animada, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para mejorar el compromiso del espectador.
Prompt de Ejemplo 3
¿Cómo puede alguien crear rápidamente un vídeo explicativo de 30 segundos que muestre varios casos de uso de LLM con una estética limpia y profesional? Dirigido a un público amplio interesado en el vídeo de IA, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para producir vídeos concisos con una narración profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona la creación de vídeos de casos de uso de LLM

Produce sin esfuerzo vídeos profesionales y atractivos de casos de uso de LLM con herramientas impulsadas por IA, agilizando tu proceso de creación de contenido.

1
Step 1
Elige una plantilla de vídeo
Comienza tu proyecto seleccionando de una biblioteca de "plantillas y escenas" profesionales adaptadas a los casos de uso de LLM, ayudándote a "crear vídeos de casos de uso de LLM" de manera eficiente.
2
Step 2
Selecciona tu avatar de IA
Da vida a tu narrativa eligiendo entre diversos "avatares de IA" para actuar como tu presentador en pantalla, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional.
3
Step 3
Añade tu guion
Introduce tu guion detallado para tu caso de uso de LLM. Nuestra capacidad de "texto a vídeo desde el guion" animará automáticamente tu avatar elegido, perfecto para "vídeos de portavoces".
4
Step 4
Genera tu vídeo
Una vez que tu guion y avatar estén listos, genera tu "vídeo de IA" final. Luego puedes usar "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para preparar tu contenido para varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Compartir Demos Rápidas de Casos de Uso de LLM

Produce rápidamente vídeos cortos y cautivadores para redes sociales que demuestren aplicaciones específicas de LLM y sus beneficios a una audiencia más amplia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos atractivos con IA?

HeyGen empodera a los usuarios para producir vídeos atractivos utilizando avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo desde el guion. Esto permite la creación de contenido convincente como vídeos de portavoces de manera eficiente y profesional.

¿Puede HeyGen proporcionar plantillas para vídeos de casos de uso de LLM?

Absolutamente, HeyGen ofrece plantillas dedicadas para vídeos de casos de uso de LLM para agilizar la creación de contenido explicativo y experiencias interactivas. Estas plantillas te ayudan a desarrollar vídeos sofisticados de manera rápida y sencilla.

¿Qué tipo de profesionales se benefician de la creación de vídeos de IA de HeyGen?

Profesionales del marketing, equipos de RRHH, formadores, líderes de ventas y gerentes de éxito del cliente aprovechan las herramientas impulsadas por IA de HeyGen para crear vídeos de formación de alta calidad y comunicaciones impactantes. Nuestra plataforma simplifica la producción de vídeos de IA complejos para diversas necesidades empresariales.

¿HeyGen admite funciones avanzadas de producción de vídeo?

Sí, HeyGen integra varias funciones avanzadas, incluyendo generación robusta de voz en off, subtítulos, controles de marca y una extensa biblioteca de medios. Estas herramientas impulsadas por IA mejoran significativamente la calidad y flexibilidad general de la producción de vídeos de IA.

