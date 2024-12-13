Crea Vídeos de Formación en Chat en Vivo para Mejorar el Soporte

Aprovecha nuestra plataforma de vídeo AI para crear fácilmente vídeos de formación para clientes atractivos con avatares de AI y ahorra tiempo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo moderno y atractivo de 90 segundos, dirigido específicamente a desarrolladores de e-learning y especialistas en formación, ilustrando el proceso fluido de transformar protocolos complejos de chat en vivo en vídeos instructivos digeribles usando HeyGen. El vídeo debe presentar animaciones de texto dinámicas en pantalla y música de fondo animada, enfatizando la eficiencia obtenida al utilizar la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar rápidamente módulos de formación detallados en nuestra plataforma de vídeo AI.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo conciso de 45 segundos, dinámico y optimista, diseñado para propietarios de pequeñas empresas y líderes de equipo, destacando la facilidad incomparable de actualizar vídeos de formación para clientes con nuevas funciones de chat en vivo. La estética visual debe ser brillante y orientada a soluciones, con cortes rápidos que demuestren escenarios de antes y después, mientras una voz en off amigable y enérgica explica lo fácil que es realizar actualizaciones gracias a la eficiente generación de voz en off de HeyGen, asegurando que el contenido de formación esté siempre actualizado y sea relevante para los agentes de chat en vivo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo completo de 2 minutos, autoritario, para departamentos de formación empresarial y empresas globales, centrado en crear vídeos de formación en chat en vivo accesibles que atiendan a una fuerza laboral internacional. El estilo visual debe ser limpio y profesional, mostrando contenido en varios idiomas, apoyado por una voz instructiva y segura. Demuestra el papel crítico de la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que cada vídeo de formación en chat en vivo llegue a una audiencia diversa, mejorando la comprensión y el cumplimiento en todas las regiones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Formación en Chat en Vivo

Transforma tu soporte de chat en vivo en módulos de formación atractivos y fáciles de entender. Crea sin esfuerzo tutoriales en vídeo potentes con avatares de AI y capacidades de texto a vídeo.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Formación
Comienza pegando tu guion de formación en chat en vivo en HeyGen. Nuestra plataforma aprovecha el texto a vídeo desde guion para convertir tu texto en contenido de vídeo inicial.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar a tu formador. Estos avatares de AI realistas proporcionan una cara consistente y atractiva para tus vídeos de formación para clientes.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con visuales relevantes y música de fondo. Utiliza nuestras plantillas y escenas para personalizar tu vídeo y aplicar controles de marca para un aspecto profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación
Finaliza tu vídeo de formación en chat en vivo y expórtalo en el formato de aspecto deseado. También puedes añadir subtítulos/captions para asegurar la accesibilidad para todos los aprendices.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja para el Aprendizaje

.

Desglosa procedimientos complejos de chat en vivo y características de productos en tutoriales en vídeo impulsados por AI fácilmente digeribles para un aprendizaje efectivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la AI para simplificar la creación de vídeos?

HeyGen es una plataforma avanzada de vídeo AI que utiliza avatares de AI de última generación y generación de voz en off sofisticada para transformar tu guion en vídeos profesionales. Este enfoque innovador reduce significativamente las complejidades de la producción de vídeo tradicional, facilitando la creación de vídeos como los de formación para clientes y guías instructivas de manera eficiente.

¿Puedo personalizar los elementos visuales y la marca de los vídeos creados con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote personalizar tu vídeo con logotipos de la empresa, colores y elementos visuales específicos. Puedes comenzar con plantillas prediseñadas y luego actualizar fácilmente el contenido, asegurando que tus vídeos de formación para clientes y otros activos reflejen consistentemente la identidad de tu marca.

¿Qué tipos de vídeos de formación y educativos puede ayudarme a producir HeyGen?

HeyGen es ideal para crear una amplia gama de contenido de formación y educativo, incluyendo vídeos de formación en chat en vivo, tutoriales en vídeo completos y módulos de e-learning atractivos. Nuestra plataforma te permite crear vídeos a partir de un simple guion, ahorrando un tiempo significativo en comparación con los métodos tradicionales de producción de vídeo.

¿Incluye HeyGen funciones para mejorar la accesibilidad y el alcance de los vídeos?

Sí, HeyGen incorpora funciones esenciales como subtítulos automáticos y captions para asegurar que tus vídeos sean accesibles a una audiencia más amplia. Junto con voces en off de alta calidad de AI, estas herramientas permiten una comunicación efectiva en varios formatos para todos tus vídeos instructivos y contenido de formación para clientes.

