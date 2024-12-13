Crea Vídeos de Seguridad en la Biblioteca sin Esfuerzo
Optimiza tu biblioteca de vídeos de formación y motiva a los empleados con avatares de AI realistas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de repaso de 45 segundos para el personal existente, centrado en protocolos de emergencia específicos dentro de la biblioteca. El estilo visual debe ser atractivo y basado en escenarios, incorporando música de fondo sutil y una voz en off amigable e informativa. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y benefíciate de la generación de voz en off sin fisuras.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a equipos de RRHH y formadores sobre cómo 'crear vídeos de seguridad en la biblioteca' de manera eficiente y adaptable. El estilo visual debe ser instructivo, con grabaciones de pantalla y superposiciones de texto claras, acompañado de un tono educativo y calmado. Demuestra cómo actualizar el contenido usando la función de texto a vídeo de HeyGen y asegurando que toda la información crucial se transmita a través de subtítulos.
Diseña un anuncio de servicio público de 30 segundos para los usuarios de la biblioteca, destacando consejos generales de seguridad en un estilo visual acogedor e ilustrativo, mejorado con medios de archivo. El audio debe contar con una voz en off suave y tranquilizadora. Optimiza el vídeo para varias pantallas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, convirtiéndolo en una valiosa adición a tu 'biblioteca de vídeos de formación'.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación en Seguridad.
Mejora la forma en que los empleados interactúan con los vídeos de formación en seguridad cruciales, llevando a una mejor retención de la información esencial.
Expande Tu Biblioteca de Formación en Seguridad.
Produce rápidamente una amplia gama de vídeos de formación en seguridad, construyendo efectivamente una biblioteca completa y accesible para todos los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo pueden los avatares de AI de HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación en seguridad?
HeyGen utiliza avanzados "avatares de AI" para ayudar a "crear vídeos de seguridad en la biblioteca" que sean atractivos y consistentes. Esta capacidad técnica permite a los "equipos de RRHH" producir eficientemente "vídeos de formación en seguridad" de alta calidad sin necesidad de actores o una producción extensa.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para optimizar la producción de vídeos?
HeyGen proporciona características robustas como texto a vídeo, "voz en off" automatizada y "subtítulos" para "optimizar la creación" de vídeos de formación. Estas herramientas "mejoran la accesibilidad" y te permiten construir rápidamente tu "biblioteca de vídeos de formación" con un esfuerzo mínimo.
¿Puede HeyGen ayudarnos a desarrollar vídeos de seguridad estandarizados rápidamente?
Absolutamente, HeyGen ofrece una variedad de opciones de "plantillas de vídeos de seguridad" y personalización para tu marca. Esto te permite "crear vídeos de seguridad en la biblioteca" rápidamente y mantener una apariencia y sensación consistentes en todo tu contenido crucial.
¿HeyGen admite opciones multilingües para la formación global de empleados?
Sí, HeyGen admite opciones "multilingües" completas, permitiéndote generar "vídeos de formación en seguridad" en varios idiomas. Esto asegura que tus "empleados" en todo el mundo puedan acceder y comprender información de seguridad vital, "mejorando la accesibilidad" para una fuerza laboral diversa.