Crea Vídeos de Seguridad en la Biblioteca sin Esfuerzo

Optimiza tu biblioteca de vídeos de formación y motiva a los empleados con avatares de AI realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de repaso de 45 segundos para el personal existente, centrado en protocolos de emergencia específicos dentro de la biblioteca. El estilo visual debe ser atractivo y basado en escenarios, incorporando música de fondo sutil y una voz en off amigable e informativa. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y benefíciate de la generación de voz en off sin fisuras.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a equipos de RRHH y formadores sobre cómo 'crear vídeos de seguridad en la biblioteca' de manera eficiente y adaptable. El estilo visual debe ser instructivo, con grabaciones de pantalla y superposiciones de texto claras, acompañado de un tono educativo y calmado. Demuestra cómo actualizar el contenido usando la función de texto a vídeo de HeyGen y asegurando que toda la información crucial se transmita a través de subtítulos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de servicio público de 30 segundos para los usuarios de la biblioteca, destacando consejos generales de seguridad en un estilo visual acogedor e ilustrativo, mejorado con medios de archivo. El audio debe contar con una voz en off suave y tranquilizadora. Optimiza el vídeo para varias pantallas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, convirtiéndolo en una valiosa adición a tu 'biblioteca de vídeos de formación'.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Seguridad en la Biblioteca

Construye rápidamente una biblioteca completa de vídeos de formación en seguridad profesional con avatares de AI, voz en off y plantillas para optimizar la formación de tus empleados.

Step 1
Crea Tu Vídeo de Formación en Seguridad
Comienza convirtiendo tu guion de seguridad en un vídeo dinámico, aprovechando plantillas y escenas profesionales o empezando desde cero para asegurar que tu contenido sea preciso y atractivo.
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI y Voz
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tus directrices de seguridad, luego añade voces en off de sonido natural en varios idiomas para transmitir tu mensaje claramente.
Step 3
Mejora la Accesibilidad con Subtítulos
Asegúrate de que tus mensajes de seguridad sean inclusivos y claros para todos los empleados añadiendo automáticamente subtítulos precisos, ofreciendo opciones multilingües para equipos diversos.
Step 4
Organiza en Tu Biblioteca de Vídeos de Formación
Exporta tus vídeos de seguridad terminados usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones, luego intégralos fácilmente en tu biblioteca de vídeos de formación existente para optimizar la formación y el acceso para los equipos de RRHH y empleados.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Procedimientos de Seguridad Complejos

Utiliza AI para desglosar procedimientos de seguridad complejos en vídeos claros y comprensibles, haciendo que la información crítica sea accesible para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden los avatares de AI de HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación en seguridad?

HeyGen utiliza avanzados "avatares de AI" para ayudar a "crear vídeos de seguridad en la biblioteca" que sean atractivos y consistentes. Esta capacidad técnica permite a los "equipos de RRHH" producir eficientemente "vídeos de formación en seguridad" de alta calidad sin necesidad de actores o una producción extensa.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para optimizar la producción de vídeos?

HeyGen proporciona características robustas como texto a vídeo, "voz en off" automatizada y "subtítulos" para "optimizar la creación" de vídeos de formación. Estas herramientas "mejoran la accesibilidad" y te permiten construir rápidamente tu "biblioteca de vídeos de formación" con un esfuerzo mínimo.

¿Puede HeyGen ayudarnos a desarrollar vídeos de seguridad estandarizados rápidamente?

Absolutamente, HeyGen ofrece una variedad de opciones de "plantillas de vídeos de seguridad" y personalización para tu marca. Esto te permite "crear vídeos de seguridad en la biblioteca" rápidamente y mantener una apariencia y sensación consistentes en todo tu contenido crucial.

¿HeyGen admite opciones multilingües para la formación global de empleados?

Sí, HeyGen admite opciones "multilingües" completas, permitiéndote generar "vídeos de formación en seguridad" en varios idiomas. Esto asegura que tus "empleados" en todo el mundo puedan acceder y comprender información de seguridad vital, "mejorando la accesibilidad" para una fuerza laboral diversa.

