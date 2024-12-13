Crea Vídeos de Retención Legal: Optimiza el Cumplimiento y eDiscovery

Educa fácilmente a los custodios y asegura el cumplimiento con vídeos de retención legal automatizados, creados sin esfuerzo desde guion usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.

Prompt de Ejemplo 1
Para gerentes de TI y oficiales de cumplimiento, desarrolla un vídeo instructivo de 2 minutos centrado en establecer una sólida "gobernanza de datos" e implementar una "política de preservación" efectiva. El vídeo debe adoptar un estilo visual claro y paso a paso con animaciones atractivas para simplificar conceptos complejos, acompañado de una voz en off calmada y tranquilizadora. Aprovecha la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para actualizar fácilmente el contenido a medida que evolucionan las políticas, asegurando precisión y actualidad.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo dinámico de 45 segundos diseñado específicamente para innovadores en tecnología legal y asesores internos que buscan soluciones modernas para "crear vídeos de retención legal" y "asegurar el cumplimiento". El estilo visual y de audio debe ser moderno, rápido y enérgico, mostrando la creación y el despliegue rápidos. Enfatiza la eficiencia de usar los "Plantillas y escenas" de HeyGen para generar rápidamente vídeos profesionales con marca sin un esfuerzo de producción extenso.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo accesible de 60 segundos dirigido a empleados en general, recursos humanos y otros custodios de datos, aclarando la importancia de la "retención de datos" y sus responsabilidades durante un posible "litigio". El enfoque visual debe ser amigable y directo, utilizando gráficos claros y escenarios simples, acompañado de una voz clara y accesible. Asegura la máxima comprensión e inclusividad integrando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para todo el contenido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Retención Legal

Genera eficientemente vídeos de retención legal precisos y atractivos con la IA de HeyGen, asegurando una comunicación clara y cumplimiento para tus necesidades de eDiscovery.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza con un Guion
Elige entre nuestras "Plantillas y escenas" profesionales o pega tu guion de retención legal para utilizar plantillas de vídeo impulsadas por IA y establecer rápidamente la base de tu mensaje.
2
Step 2
Elige tu Portavoz de IA
Selecciona un "avatar de IA" para representar tu mensaje. Este Portavoz de IA educa eficazmente a los custodios sobre la política de preservación, haciendo accesible la información compleja.
3
Step 3
Aplica la Marca y Mejora la Comunicación
Utiliza los "Controles de marca (logo, colores)" para integrar la identidad de tu organización. Esto ayuda a optimizar la comunicación, haciendo que tus vídeos de retención legal sean profesionales y reconocibles.
4
Step 4
Exporta y Distribuye para el Cumplimiento
Exporta tu vídeo completado usando varias opciones de "Redimensionamiento de aspecto y exportaciones". Distribúyelo ampliamente para asegurar el cumplimiento, gestionando eficazmente tus retenciones legales.

Casos de Uso

Simplifica Directrices Legales Complejas

Utiliza IA para simplificar instrucciones complejas de retención legal, asegurando una comunicación clara y consistente para la gobernanza de datos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de retención legal de manera eficiente?

HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de retención legal utilizando plantillas de vídeo impulsadas por IA y avatares de IA realistas. Esto ayuda enormemente a optimizar la comunicación y educar eficazmente a los custodios sobre los requisitos de retención de datos.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para las necesidades de eDiscovery y gobernanza de datos?

HeyGen apoya las iniciativas de eDiscovery y gobernanza de datos al permitir una rápida conversión de texto a vídeo para comunicaciones complejas de políticas de preservación. Utiliza la tecnología de Portavoz de IA y controles de marca robustos para asegurar consistencia y cumplimiento en todos los activos de vídeo.

¿Cómo ayuda HeyGen a asegurar el cumplimiento de las retenciones legales?

HeyGen ayuda a asegurar el cumplimiento de las retenciones legales proporcionando mensajes de vídeo consistentes y claros que pueden ser fácilmente distribuidos y comprendidos. Nuestra plataforma te permite gestionar y actualizar eficientemente las instrucciones esenciales de preservación para litigios.

¿Es fácil usar HeyGen para hacer comunicaciones profesionales de retención legal?

Sí, HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, permitiendo a cualquiera generar rápidamente comunicaciones profesionales de retención legal. Aprovecha las plantillas de vídeo impulsadas por IA y la conversión de texto a vídeo para simplificar el proceso y ahorrar tiempo valioso en tus esfuerzos de gobernanza de datos.

