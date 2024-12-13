Cree Videos de Cumplimiento Legal con AI: Mejore la Eficiencia

Cree rápidamente videos de cumplimiento atractivos utilizando avatares de AI, ahorrando tiempo valioso y reduciendo riesgos legales y financieros para su organización.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolle un video de formación en cumplimiento en línea de 90 segundos dirigido a todos los empleados, especialmente a los nuevos, para explicar políticas legales cruciales. Este video debe utilizar un estilo visual amigable y accesible, presentando varios escenarios del mundo real para ilustrar conceptos. Los avatares de AI de HeyGen transmitirán el mensaje, proporcionando un presentador coherente y cercano para sus necesidades de generador de videos de cumplimiento legal.
Prompt de Ejemplo 2
Un video informativo de formación en cumplimiento de 2 minutos, dirigido a una fuerza laboral diversa e internacional, puede abordar eficazmente las regulaciones de privacidad de datos. El estilo visual para este proyecto debe ser inclusivo y claro, utilizando medios de archivo diversos y animaciones simples, complementado por un tono de audio profesional e instructivo. Para asegurar una articulación clara y facilitar la fácil localización para iniciativas globales de formación en cumplimiento en línea, la generación de voz en off de HeyGen es una herramienta valiosa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseñe un video de actualización rápida de 45 segundos para gerentes de departamento, centrado en nuevos cambios de cumplimiento legal específicos de la industria. El video debe ser conciso y autoritario, con una estética visual limpia utilizando plantillas profesionales y visualizaciones de datos claras. Aprovechar las Plantillas y escenas de HeyGen permitirá la creación rápida de videos de cumplimiento legal pulidos sin un esfuerzo de diseño extenso.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Videos de Cumplimiento Legal

Simplifique la creación de videos de formación en cumplimiento legal profesionales y atractivos para educar a los empleados y reducir los riesgos organizacionales de manera eficiente.

1
Step 1
Pegue Su Guion de Cumplimiento
Comience ingresando o pegando su contenido de cumplimiento legal. Nuestra capacidad de "Texto a video desde guion" transforma su texto en un borrador de video, ahorrando un tiempo de producción significativo.
2
Step 2
Elija Su Presentador de AI y Escena
Seleccione de una diversa biblioteca de "avatares de AI" realistas para presentar su contenido. Mejore su video eligiendo escenas relevantes y aplicando los colores y el logotipo de su marca para un aspecto profesional.
3
Step 3
Agregue Visuales Dinámicos y Voz en Off
Eleve su mensaje integrando medios de archivo, imágenes y música de fondo. Utilice nuestra función de "generación de voz en off" para asegurar una narración clara y consistente que capture la atención y refuerce la información clave de cumplimiento.
4
Step 4
Exporte y Distribuya Su Formación
Una vez finalizado, exporte sus videos de cumplimiento en el formato deseado. Integre fácilmente con sistemas de gestión de aprendizaje utilizando "exportación SCORM" para una distribución fluida en toda su organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclare Conceptos Legales Complejos

Transforme información legal y regulatoria compleja en videos de cumplimiento visualmente claros y fáciles de entender, reduciendo la confusión.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear videos de cumplimiento legal de manera eficiente?

La plataforma de video AI de HeyGen le permite crear rápidamente videos de cumplimiento legal a partir de un simple guion. Aproveche los Avatares de AI y la función de Texto a video para generar videos atractivos y lograr un ahorro de tiempo significativo para su equipo.

¿HeyGen admite la integración técnica para la formación en cumplimiento en línea?

Sí, HeyGen es una plataforma de video AI diseñada para la entrega fluida de formación en cumplimiento en línea. Nuestra plataforma ofrece capacidades de exportación SCORM y admite la integración con LMS, asegurando que sus videos atractivos lleguen a los empleados de manera efectiva.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar los videos de formación en cumplimiento y reducir riesgos?

HeyGen mejora los videos de formación en cumplimiento con características como avatares de AI realistas y generación de voz en off profesional. Además, las traducciones con un solo clic ayudan a llegar a una audiencia global, contribuyendo directamente a reducir riesgos legales y financieros al asegurar una comprensión generalizada.

¿Es HeyGen adecuado para equipos de RRHH y oficiales de cumplimiento que producen formación?

Absolutamente, HeyGen es un generador de videos de cumplimiento legal ideal para equipos de RRHH y oficiales de cumplimiento. Nuestra plataforma fácil de usar, completa con plantillas de video personalizables, le permite crear videos de formación en cumplimiento profesional sin un conocimiento extenso de producción.

