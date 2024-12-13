Crea Vídeos de Puntuación de Leads con Avatares de AI

Puntúa leads más rápido con vídeos explicativos atractivos, creados sin esfuerzo usando la función de texto a vídeo desde el guion de HeyGen.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo dinámico y amigable de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, mostrando cómo HeyGen puede crear vídeos atractivos para optimizar su recorrido del cliente. Utiliza la función de texto a vídeo desde el guion para producir contenido que resuene de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo moderno y limpio de 30 segundos para representantes de desarrollo de ventas y especialistas en marketing, ofreciendo consejos rápidos sobre cómo usar contenido de vídeo personalizado para puntuar tus leads de manera más efectiva. El vídeo debe centrarse en consejos concisos, mejorados por la generación de voz en off clara para transmitir el mensaje.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo nítido y profesional de 50 segundos para directores de marketing y gerentes de desarrollo de negocios, ilustrando cómo HeyGen apoya varios aspectos de la generación de leads. Emplea visuales que incluyan visualización de datos y asegúrate de la accesibilidad mediante la generación automática de subtítulos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Puntuación de Leads

Aprovecha las herramientas impulsadas por AI como HeyGen para producir vídeos atractivos y personalizados que agilicen tu generación de leads, rastreen la interacción del espectador y mejoren tu embudo de ventas.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Esboza el guion para tu vídeo de puntuación de leads, considerando las diferentes etapas del recorrido del cliente para informar tu contenido de vídeo personalizado. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen o construye una escena personalizada para alinear con tu mensaje.
2
Step 2
Elige tu Avatar de AI y Voz en Off
Selecciona un avatar de AI que mejor represente tu marca o mensaje. Introduce tu guion finalizado, y la capacidad de texto a vídeo desde el guion de HeyGen generará automáticamente una voz en off de sonido natural para tu avatar de AI elegido.
3
Step 3
Añade Marca y Visuales
Incorpora la identidad única de tu marca usando los controles de marca de HeyGen para añadir logotipos y ajustar colores. Mejora tu vídeo con medios de stock relevantes de la biblioteca de medios para hacerlo más atractivo y profesional.
4
Step 4
Exporta e Integra para Seguimiento
Exporta tu vídeo de puntuación de leads completado usando la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen. Integra estos vídeos en tus plataformas de automatización de marketing para rastrear la interacción, permitiéndote puntuar efectivamente tus leads basándote en las interacciones del espectador.

Casos de Uso

Acelera las Ventas con Vídeos de Éxito del Cliente

Desarrolla vídeos atractivos de historias de éxito del cliente para construir confianza, abordar los puntos de dolor de los prospectos y mover los leads efectivamente a través de su ciclo de compra, mejorando la puntuación de leads.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de puntuación de leads?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos atractivos de puntuación de leads transformando texto en actuaciones convincentes de Avatares de AI. Esto permite a tu equipo de ventas entregar contenido de vídeo personalizado que capta la atención y guía efectivamente a los leads a través de su ciclo de compra.

¿Puede HeyGen personalizar el contenido de vídeo para diferentes etapas del recorrido del cliente?

Absolutamente. Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen permiten la generación de vídeos explicativos personalizados para varias etapas del recorrido del cliente, desde la generación inicial de leads hasta la conversión. Esto apoya tus esfuerzos de automatización de marketing, haciendo que cada vídeo sea más relevante para el destinatario.

¿Qué papel juegan los Avatares de AI en la puntuación de leads con HeyGen?

Los Avatares de AI realistas de HeyGen transmiten tus mensajes de manera convincente, creando una conexión humana en tus vídeos de puntuación de leads. Esto mejora el compromiso, proporcionando métricas valiosas de interacción con el vídeo para ayudarte a entender y puntuar mejor tus leads para una generación de leads efectiva.

¿Cómo asisten las herramientas impulsadas por AI de HeyGen a los equipos de ventas?

Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen agilizan la creación de vídeos para los equipos de ventas, permitiéndoles producir contenido de vídeo personalizado profesional rápidamente. Esta eficiencia ayuda a los profesionales de ventas a centrarse en cerrar acuerdos, apoyados por vídeos atractivos que incluso pueden integrarse en CRM para un mejor seguimiento.

