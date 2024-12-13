Crea Vídeos de Calificación de Leads que Conviertan

Simplifica la recopilación y calificación de leads para obtener mejores resultados de generación de leads creando fácilmente vídeos atractivos con las plantillas y escenas de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo moderno y limpio de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y marketers B2B. Este vídeo ilustrará cómo pre-calificar leads incorporando preguntas clave directamente en la narrativa del vídeo, recopilando y calificando leads de manera efectiva incluso antes de que interactúen con un formulario de captura de leads separado. Utiliza Texto a vídeo desde guion y Plantillas y escenas profesionales para un aspecto fluido.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo dinámico de 60 segundos, perfecto para creadores de contenido y estrategas de marketing, explorando el poder de una serie de vídeos para la generación continua de leads. El estilo visual debe ser rico y similar a una entrevista de expertos, mostrando diversos avatares de IA y utilizando un amplio soporte de biblioteca de medios/stock, acompañado de música enérgica y subtítulos/captions fácilmente digeribles.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo directo y orientado a la acción de 30 segundos para representantes de desarrollo de negocios y equipos de éxito del cliente. Este prompt se centra en la simplicidad de usar HeyGen para crear vídeos de calificación de leads que recopilan eficientemente información clave de los prospectos. El vídeo debe contar con una voz en off persuasiva de un avatar de IA amigable y demostrar el rápido cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Calificación de Leads

Simplifica tu proceso de calificación de leads creando series de vídeos atractivos con la potente IA de HeyGen, recopilando eficientemente información clave de los prospectos.

1
Step 1
Crea tu Guion de Calificación
Planifica y escribe un guion claro para tu serie de vídeos de calificación de leads. Este guion formará la base para tu generación de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, asegurando que se cubran todas las preguntas clave.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA y voces para dar vida a tu guion. Esto te permite generar vídeos de calificación profesionales y atractivos rápidamente, mejorando tus esfuerzos de generación de leads.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo integrando el logo y los colores de tu empresa utilizando los controles de Branding de HeyGen. Esto asegura una experiencia de marca consistente para los prospectos y refuerza tu imagen profesional para la calificación de leads.
4
Step 4
Exporta e Integra
Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para preparar tu vídeo completado para varias plataformas. Intégralo sin problemas en tus formularios de captura de leads o CRM para agilizar tu proceso de ventas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Valida Leads con Vídeos de Éxito del Cliente

.

Utiliza vídeos de IA atractivos con historias de éxito de clientes para generar confianza y calificar aún más a los potenciales leads demostrando valor en el mundo real.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de calificación de leads?

HeyGen te permite crear vídeos de calificación de leads atractivos transformando guiones en vídeos profesionales impulsados por IA. Puedes aprovechar plantillas personalizables, avatares de IA realistas y generar voces en off para comunicar eficazmente tu propuesta de valor y calificar leads a gran escala. Esto simplifica significativamente tus esfuerzos de generación de leads.

¿Cuáles son los beneficios de usar IA para la generación y calificación de leads?

Utilizar IA con HeyGen automatiza la creación de contenido de vídeo de alta calidad para la generación y calificación de leads, ahorrando tiempo y recursos valiosos. Asegura una marca y un mensaje consistentes a lo largo de tu serie de vídeos, ayudándote a recopilar eficientemente información clave de los potenciales leads. Esto permite un enfoque más dinámico y personalizado para involucrar a tu audiencia.

¿Puedo integrar formularios de captura de leads con mi serie de vídeos de HeyGen?

Aunque HeyGen se centra en la creación de vídeos potentes, puedes integrar sin problemas tu formulario de captura de leads, como un Typeform, junto a tu serie de vídeos generados por HeyGen en tus páginas de destino. Esto te permite construir una experiencia de formulario de captura de leads que recopila información clave mientras aprovechas contenido de vídeo atractivo para calificar leads de manera efectiva.

¿Cómo mejoran las características de HeyGen el proceso de ventas de calificación de leads?

HeyGen mejora el proceso de ventas al permitir la producción rápida de contenido de vídeo personalizado para cada etapa de la calificación de leads. Con características como avatares de IA y texto a vídeo desde guion, las empresas pueden entregar eficientemente series de vídeos dirigidos a su audiencia, recopilando información clave para agilizar los seguimientos. Esto conduce a una estrategia de calificación de leads más efectiva y atractiva.

