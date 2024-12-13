HeyGen mejora el proceso de ventas al permitir la producción rápida de contenido de vídeo personalizado para cada etapa de la calificación de leads. Con características como avatares de IA y texto a vídeo desde guion, las empresas pueden entregar eficientemente series de vídeos dirigidos a su audiencia, recopilando información clave para agilizar los seguimientos. Esto conduce a una estrategia de calificación de leads más efectiva y atractiva.