Crea Vídeos de Preparación para el Lanzamiento para una Adopción de Producto Sin Problemas

Genera rápidamente vídeos de formación de alta calidad y atractivos utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para simplificar conceptos complejos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para gestores de producto y equipos de éxito del cliente, simplificando conceptos complejos para un próximo lanzamiento. Emplea la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar una narración calmada e informativa con un Actor de Voz AI, complementada por elementos de interfaz de usuario elegantes y subtítulos automáticos para mejorar la comprensión y retención.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo profesional de 60 segundos de preparación para el lanzamiento para equipos internos y habilitación de ventas, detallando nuevas funcionalidades del producto y materiales de formación. Aprovecha las extensas Plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para crear una presentación visualmente consistente y autoritaria, con un guion claro y convincente para asegurar una comunicación clara y mejorar la comprensión.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo teaser dinámico de 15 segundos dirigido a gestores de redes sociales y creadores de contenido, generando expectación para una actualización de producto. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar el vídeo atractivo para varias plataformas, presentando una breve aparición de un avatar AI y ediciones rápidas con música enérgica para cautivar rápidamente a tu audiencia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Preparación para el Lanzamiento

Produce rápidamente vídeos de preparación para el lanzamiento atractivos y eficientes con las herramientas impulsadas por AI de HeyGen, asegurando que tu equipo esté completamente preparado para lanzamientos de productos exitosos.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza delineando tus mensajes clave para tu lanzamiento. Utiliza el Generador de Texto a Vídeo de HeyGen para transformar instantáneamente tu contenido en escenas de vídeo iniciales, estableciendo una base sólida.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador y Visuales
Elige entre una amplia gama de Avatares AI para transmitir tu mensaje con claridad e impacto. Mejora tu vídeo seleccionando visuales relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar claramente conceptos complejos.
3
Step 3
Mejora con Voz
Refina tu mensaje añadiendo una locución realista generada por un Actor de Voz AI, asegurando una narración clara y atractiva para tu contenido de preparación para el lanzamiento.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Utiliza las Herramientas de Redimensionamiento para optimizar tu vídeo para varias plataformas y canales de distribución. Exporta tu vídeo final de preparación para el lanzamiento para compartirlo con confianza con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Complejos del Producto

Simplifica detalles intrincados del producto y conceptos complejos en vídeos claros y atractivos que mejoran la comprensión entre todos los interesados involucrados en el lanzamiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de lanzamiento de producto atractivos?

HeyGen te permite "crear vídeos de calidad profesional" para tu lanzamiento de producto, transformando tu estrategia de entrada al mercado. Utiliza "Avatares AI" y el "Generador de Texto a Vídeo" para producir rápidamente "vídeos de alta calidad y atractivos" que "generen expectación" y "cautiven a tu audiencia" de manera efectiva.

¿Qué tipo de Avatares AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen proporciona una amplia gama de "Avatares AI" que se pueden personalizar para transmitir tu mensaje con un "Actor de Voz AI calmado e informativo". Estas "herramientas impulsadas por AI" aseguran que tu "vídeo explicativo" o "vídeos de formación" mantengan una presencia en pantalla consistente y profesional, simplificando conceptos complejos.

¿Es realmente fácil de usar el Generador de Texto a Vídeo de HeyGen?

Sí, el "Generador de Texto a Vídeo" de HeyGen está diseñado con una "interfaz fácil de usar" para ayudarte a crear "vídeos atractivos en minutos". Simplemente introduce tu "guion claro y convincente", y las avanzadas "herramientas impulsadas por AI" de HeyGen producirán tu vídeo, completo con "locuciones multilingües" si es necesario.

¿Puede HeyGen ser utilizado para diversas necesidades de marketing de vídeo?

Absolutamente, la versátil plataforma de HeyGen soporta una amplia gama de necesidades de "estrategia de marketing de vídeo", desde "crear vídeos de preparación para el lanzamiento" hasta "compartir en redes sociales" y "vídeos de formación". Aprovecha las "Plantillas y escenas de HeyGen" y las "herramientas de redimensionamiento" para maximizar el alcance e impacto de tu contenido, asegurando un mayor "compromiso de la audiencia".

