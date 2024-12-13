Crea Vídeos de Planificación de Lanzamiento que Generen Impacto

Produce rápidamente vídeos de lanzamiento de producto atractivos con avatares de IA dinámicos, asegurando una narrativa estratégica y un impacto visual poderoso.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un emocionante teaser de pre-lanzamiento de 30 segundos, dirigido específicamente a los primeros adoptantes y clientes potenciales, diseñado para un impacto visual máximo. Emplea ediciones elegantes y rápidas con música dramática y texto mínimo para generar una intensa anticipación, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para crear un adelanto misterioso y cautivador de lo que está por venir.
Prompt de Ejemplo 2
Para los equipos internos, incluidos ventas, soporte y liderazgo, se necesita un vídeo informativo de 45 segundos para agilizar el proceso de creación de vídeos de planificación de lanzamiento y alinear a todos en el mensaje central. Esta producción requiere un estilo visual claro y profesional, animado por un avatar de IA amigable y autoritario de HeyGen, asegurando que todos los interesados comprendan los objetivos estratégicos y el mensaje unificado para la próxima introducción del producto.
Prompt de Ejemplo 3
Un vídeo de marca pulido de 90 segundos, que proporcione una visión general completa del producto, sería ideal para inversores, partes interesadas clave y nuevos empleados, enfatizando el papel crítico de un proceso estructurado de escritura de guiones. Esta pieza cinematográfica y aspiracional debe mostrar los beneficios del producto a través de una narrativa meticulosamente elaborada, complementada por los subtítulos automáticos de HeyGen para mejorar la accesibilidad y reforzar cada mensaje clave.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Planificación de Lanzamiento

Aprende a producir rápidamente contenido de vídeo de lanzamiento de producto atractivo, desde el concepto hasta la exportación, con las potentes herramientas de HeyGen.

Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Esboza tus mensajes clave para una "visión general del producto" convincente. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir rápidamente tus ideas escritas en escenas iniciales.
Step 2
Selecciona Visuales y Elementos de Marca
Logra un "impacto visual" máximo eligiendo entre las diversas "plantillas y escenas" de HeyGen. Aplica la identidad única de tu marca usando "Controles de marca (logo, colores)" para una estética consistente.
3
Step 3
Añade Locuciones Profesionales y Subtítulos
Mejora tu "narrativa estratégica" con una narración clara. Aprovecha la "Generación de locuciones" de HeyGen para un audio profesional, y añade "Subtítulos" para mejorar la accesibilidad.
Step 4
Exporta tu Vídeo de Lanzamiento
Finaliza tu "vídeo de lanzamiento" para una distribución óptima en todas las plataformas. Utiliza la función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para adaptar tu contenido y maximizar su alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el compromiso y la retención en la formación con IA

Aumenta el compromiso y la retención en la formación de equipos internos con vídeos impulsados por IA que explican nuevas características y visiones generales del producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar el proceso para crear vídeos de planificación de lanzamiento?

HeyGen simplifica la producción de vídeos, permitiéndote transformar guiones en vídeos de lanzamiento de producto atractivos rápidamente usando avatares de IA y plantillas intuitivas, mejorando tu narrativa estratégica.

¿Puede HeyGen ayudar a que mi vídeo de lanzamiento de producto logre un mayor impacto visual?

Absolutamente. HeyGen aprovecha avatares de IA realistas y escenas personalizables para ofrecer un impacto visual convincente para tu vídeo de lanzamiento, asegurando que el mensaje de tu producto destaque efectivamente.

¿Cuáles son las características clave para crear un teaser de pre-lanzamiento convincente con HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca, capacidades de texto a vídeo y una rica biblioteca de medios para producir teasers de pre-lanzamiento profesionales. Estas herramientas aseguran un impacto visual consistente y un mensaje efectivo para tu producto.

¿HeyGen apoya el proceso de escritura de guiones para varios vídeos de marca y vídeos explicativos?

Sí, HeyGen facilita todo el proceso de escritura de guiones convirtiendo tu texto directamente en contenido de vídeo dinámico. Esto te permite producir fácilmente vídeos explicativos profesionales y potentes vídeos de marca con avatares de IA.

