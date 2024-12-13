HeyGen aprovecha la IA para transformar guiones en vídeos atractivos de planificación laboral rápidamente, aumentando significativamente las ganancias de productividad para las iniciativas de Planificación Continua de la Fuerza Laboral. Su función de texto a vídeo y avatares de IA reducen drásticamente el tiempo de producción en comparación con la creación de vídeos tradicional.