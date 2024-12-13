Crea Vídeos Educativos sobre Legislación Laboral: Simplifica el Cumplimiento

Educa a los empleadores con explicaciones atractivas y en lenguaje sencillo, y reduce la responsabilidad utilizando los avatares de IA de HeyGen.

451/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a empleados y representantes sindicales, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para delinear claramente escenarios comunes de discriminación en el lugar de trabajo y derechos de licencia de los empleados. El vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio empático pero directo, haciendo que la información compleja sea accesible y accionable para los espectadores.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de actualización urgente de 30 segundos para equipos legales y oficiales de cumplimiento, utilizando plantillas y escenas dinámicas para resaltar las recientes actualizaciones de la legislación laboral que afectan a los vídeos de cumplimiento corporativo. El estilo visual debe ser rápido e impactante, acompañado de una voz en off precisa y urgente para enfatizar la necesidad crítica de revisión y adaptación inmediata.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una guía práctica de 50 segundos para gerentes de contratación y reclutadores, empleando la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer consejos directos sobre las mejores prácticas para reclutar y contratar mientras se reduce efectivamente la responsabilidad. El estilo visual debe ser atractivo y práctico, con gráficos simples que refuercen los puntos clave para un proceso de contratación fluido y legalmente sólido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos Educativos sobre Legislación Laboral

Equipa a tu equipo con conocimientos esenciales sobre legislación laboral a través de vídeos atractivos y a demanda que simplifican regulaciones complejas y aseguran el cumplimiento.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza delineando tu tema de legislación laboral y elabora una explicación clara y en lenguaje sencillo para tu audiencia. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas tu texto en un diálogo de sonido natural.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador
Elige entre una amplia gama de avatares de IA profesionales para presentar tu contenido sobre derecho laboral. Un presentador con apariencia humana mejora el compromiso, haciendo que los temas complejos sean más accesibles para los aprendices.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Refuerza tu contenido educativo con visuales relevantes de la biblioteca de medios. Aplica los controles de branding de tu organización, incluyendo logos y colores, para mantener la consistencia en todos tus vídeos de cumplimiento.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Revisa tu vídeo completo sobre legislación laboral, asegurando que todos los detalles sean precisos y efectivos. Luego, exporta tus vídeos finales a demanda en varios formatos de aspecto, listos para su distribución en tus plataformas internas de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso en la Formación de Cumplimiento

.

Aumenta la efectividad y retención de la formación en cumplimiento de la legislación laboral utilizando vídeos potenciados por IA que son altamente atractivos para empleadores y personal.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos educativos efectivos sobre legislación laboral para mi organización?

HeyGen simplifica la producción de vídeos educativos sobre legislación laboral transformando tus guiones en contenido atractivo con avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Esto permite a los empleadores ofrecer explicaciones en lenguaje sencillo de temas complejos como la Ley de Normas Justas de Trabajo, asegurando el cumplimiento sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo.

¿Qué beneficios ofrecen a los empleadores los vídeos de cumplimiento creados con HeyGen en cuanto a la formación en derecho laboral?

Crear vídeos de cumplimiento en derecho laboral con HeyGen ayuda a los empleadores a reducir la responsabilidad al proporcionar formación consistente y de alta calidad sobre temas críticos como la seguridad en el lugar de trabajo o la discriminación. Estos vídeos a demanda pueden ser personalizados con la marca y subtítulos, haciéndolos accesibles y efectivos para todos los empleados.

¿HeyGen admite la personalización y el branding para mis vídeos de Derecho Laboral 101?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote integrar el logo y los colores de tu empresa en todos tus vídeos de Derecho Laboral 101 y seminarios web internos. También puedes aprovechar las plantillas y nuestra biblioteca de medios para personalizar aún más tu contenido para una comunicación impactante con los empleados.

¿Qué herramientas proporciona HeyGen para mantener actualizados los contenidos de vídeo sobre legislación laboral?

HeyGen facilita la creación y actualización rápida de vídeos que abordan nuevas actualizaciones de la legislación laboral, como cambios en las prácticas de reclutamiento y contratación o derechos de licencia de los empleados. Con la generación de texto a vídeo y voz en off, puedes producir rápidamente nuevo contenido a demanda o modificar materiales existentes para mantener a tu equipo informado y en cumplimiento.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo