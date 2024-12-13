HeyGen mejora el compromiso de la audiencia al permitir la creación de contenido de seguimiento de rendimiento dinámico y visualmente atractivo y vídeos de formación. Con características como avatares de IA y texto a vídeo, puedes transformar datos en vídeos atractivos que comunican efectivamente los indicadores clave de rendimiento y fomentan la alineación estratégica dentro de tu organización.