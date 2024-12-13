Crea Vídeos de Transferencia de Conocimiento para una Integración Más Rápida

Acelera la integración y asegura un intercambio de conocimiento más fluido en tu equipo con avatares de AI para contenido de formación atractivo y eficiente.

440/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de 90 segundos para clientes existentes, demostrando una nueva función que ayuda a disminuir los tickets de soporte relacionados con problemas comunes. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y minimalista con animaciones claras paso a paso y una voz en off calmada y autoritaria. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para garantizar una narración precisa y coherente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación corporativa interna de 45 segundos para equipos multifuncionales, centrado en las mejores prácticas para usar nuestra nueva plataforma de gestión del conocimiento para fomentar un canal de colaboración eficiente. La presentación visual debe ser dinámica y profesional, incorporando cortes rápidos e infografías informativas, acompañadas de una banda sonora energética e inspiradora. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar el proceso de creación y mantener la coherencia de la marca.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora una demostración de producto de 30 segundos que muestre los beneficios principales de nuestro último servicio para clientes potenciales, enfatizando cómo ayuda a los usuarios a crear vídeos de transferencia de conocimiento sin esfuerzo. La estética visual debe ser elegante y moderna, utilizando imágenes de producto de alta calidad y superposiciones de texto concisas, acompañadas de una voz en off convincente y segura. Emplea los subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y la retención de información para la audiencia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Transferencia de Conocimiento

Transforma información compleja en vídeos de formación digeribles y atractivos con herramientas impulsadas por AI, haciendo que el intercambio de conocimiento sea eficiente y efectivo.

1
Step 1
Selecciona tu Fuente de Contenido
Comienza introduciendo tu guion de transferencia de conocimiento. Utiliza nuestra función de texto a vídeo desde guion para generar automáticamente tus escenas de vídeo iniciales a partir de tu texto.
2
Step 2
Mejora con Visuales
Mejora tu vídeo seleccionando entre una amplia gama de avatares de AI para explicar visualmente conceptos complejos y representar la identidad de tu marca.
3
Step 3
Aplica Audio Profesional
Aplica una voz en off clara y atractiva utilizando la generación de voz en off para transmitir efectivamente tu mensaje. También puedes grabar y subir tu propia voz.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y comprensión. Luego, exporta tu vídeo de transferencia de conocimiento completado con facilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica temas médicos y mejora la educación en salud

.

Transforma temas complejos, como la información médica, en contenido educativo fácilmente digerible utilizando vídeo AI, mejorando la claridad y los resultados de aprendizaje.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de transferencia de conocimiento?

HeyGen es un potente creador de vídeos de transferencia de conocimiento que simplifica el proceso de creación de estos vídeos. Nuestra plataforma de AI generativa permite a los usuarios transformar texto en vídeos profesionales con avatares de AI y voces en off generadas por AI, ahorrando un tiempo significativo.

¿Qué tipos de vídeos de formación puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir fácilmente una amplia gama de vídeos de formación, incluidos aquellos para integración, formación corporativa y contenido educativo en vídeo. Nuestras plantillas y escenas intuitivas facilitan la creación de vídeos explicativos impactantes y documentación en vídeo para cualquier tema.

¿Puede HeyGen ayudar a crear SOPs impresionantes y otra documentación en vídeo?

Absolutamente, HeyGen te permite crear SOPs impresionantes y documentación en vídeo completa con facilidad. Aprovecha nuestros avatares de AI y capacidades de texto a vídeo para transformar flujos complejos en contenido de vídeo digerible y de alta calidad para tu plataforma de gestión del conocimiento.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para compartir conocimiento?

HeyGen proporciona un canal de colaboración eficiente para facilitar el intercambio de conocimiento en tu organización. Al transformar información compleja en contenido de vídeo atractivo, HeyGen te ayuda a compartir experiencia, lo que lleva a una integración más fluida y potencialmente a una disminución de los tickets de soporte.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo