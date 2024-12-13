Crea Vídeos de Formación para la Base de Conocimiento para Mejorar el Soporte

Mejora la retención de conocimientos y la experiencia del cliente con vídeos de formación claros, mejorados rápidamente usando la generación de voz de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de incorporación de 60 segundos dirigido a nuevos equipos internos, presentándoles las nuevas versiones y características de una herramienta central de la empresa. El vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y atractivo, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información clave de manera moderna y accesible, acompañado de música de fondo animada para fomentar el rendimiento de los empleados y el aprendizaje rápido.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un tutorial en vídeo de 30 segundos para mejorar la retención de conocimientos de los empleados que aprenden un sistema complejo, centrándose en una guía paso a paso. La presentación visual debe ser muy clara, utilizando animaciones o gráficos concisos para ilustrar cada acción, complementado con los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y reforzar el aprendizaje, convirtiéndolo en un vídeo de formación efectivo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a clientes existentes para impulsar un mejor compromiso y fomentar la lealtad del cliente compartiendo valiosos consejos para maximizar el uso del producto. El vídeo debe emplear un estilo gráfico acogedor y visualmente rico utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida, con una locución cálida y alentadora, asegurando que el contenido resuene y mejore la experiencia general del cliente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación para la Base de Conocimiento

Transforma información compleja en vídeos de formación atractivos y fáciles de entender para tu soporte al cliente y equipos internos, mejorando la retención de conocimientos y el autoservicio.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza definiendo tus 'procesos de cómo hacer' o delineando nuevas características. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar tu contenido escrito directamente en un borrador inicial de vídeo, asegurando que toda la información clave se cubra con precisión.
2
Step 2
Genera Visuales Atractivos
Da vida a tus 'vídeos de la base de conocimiento'. Elige un avatar de IA expresivo para presentar tu información, o graba vídeos de screencast precisos para demostrar las funcionalidades del producto, haciendo que los pasos complejos sean claros y atractivos.
3
Step 3
Añade Accesibilidad y Branding
Aumenta el alcance y la comprensión añadiendo subtítulos. Utiliza la función de Subtítulos/captions de HeyGen para hacer que tus 'vídeos de formación' sean accesibles a una audiencia más amplia, incluyendo a aquellos con discapacidades auditivas o que ven en entornos ruidosos.
4
Step 4
Exporta e Integra
Finaliza tu contenido instructivo exportándolo para una reproducción óptima. Usa la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para preparar tu vídeo para una integración perfecta en tu 'base de conocimiento de autoservicio', proporcionando soporte visual instantáneo.

Aclara Procesos e Información Complejos

Transforma procesos de cómo hacer intrincados e información detallada en vídeos de la base de conocimiento claros y fáciles de entender.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para la base de conocimiento?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación atractivos para la base de conocimiento transformando guiones de texto en tutoriales en vídeo con avatares de IA y locuciones. Esto permite a los equipos producir rápidamente contenido de alta calidad para una base de conocimiento de autoservicio sin necesidad de equipos complejos o habilidades de edición.

¿Qué papel juegan los vídeos de HeyGen en la mejora del soporte al cliente?

Los vídeos de HeyGen son fundamentales para mejorar el soporte al cliente y fomentar un mejor compromiso al proporcionar explicaciones visuales claras para productos y servicios. Puedes crear guías paso a paso y vídeos explicativos para abordar consultas comunes, mejorando la experiencia general del cliente y fomentando la retención de conocimientos.

¿Puede HeyGen ayudar a los equipos internos con la incorporación y la formación?

Absolutamente, HeyGen es una herramienta poderosa para que los equipos internos optimicen los vídeos de incorporación y los programas de formación continua. Al generar contenido de vídeo consistente y de alta calidad, las organizaciones pueden comunicar eficazmente procesos de cómo hacer y nuevas versiones, mejorando el rendimiento de los empleados y la gestión del conocimiento en toda la organización.

¿Ofrece HeyGen características para la accesibilidad y el branding en el contenido de formación?

Sí, HeyGen admite características clave como subtítulos automáticos y generación de locuciones para asegurar que los vídeos de formación sean accesibles para todos los usuarios. Además, los controles de branding robustos te permiten integrar sin problemas el logotipo y los colores de tu empresa, manteniendo una identidad de marca profesional y consistente en todos tus tutoriales en vídeo.

