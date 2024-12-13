Crea Vídeos de Formación para la Base de Conocimiento para Mejorar el Soporte
Mejora la retención de conocimientos y la experiencia del cliente con vídeos de formación claros, mejorados rápidamente usando la generación de voz de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de incorporación de 60 segundos dirigido a nuevos equipos internos, presentándoles las nuevas versiones y características de una herramienta central de la empresa. El vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y atractivo, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información clave de manera moderna y accesible, acompañado de música de fondo animada para fomentar el rendimiento de los empleados y el aprendizaje rápido.
Desarrolla un tutorial en vídeo de 30 segundos para mejorar la retención de conocimientos de los empleados que aprenden un sistema complejo, centrándose en una guía paso a paso. La presentación visual debe ser muy clara, utilizando animaciones o gráficos concisos para ilustrar cada acción, complementado con los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y reforzar el aprendizaje, convirtiéndolo en un vídeo de formación efectivo.
Diseña un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a clientes existentes para impulsar un mejor compromiso y fomentar la lealtad del cliente compartiendo valiosos consejos para maximizar el uso del producto. El vídeo debe emplear un estilo gráfico acogedor y visualmente rico utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida, con una locución cálida y alentadora, asegurando que el contenido resuene y mejore la experiencia general del cliente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Contenido de Formación y el Alcance.
Produce sin esfuerzo una gama más amplia de vídeos de formación y tutoriales para educar eficazmente a una audiencia global.
Mejora el Compromiso y la Retención del Aprendizaje.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos que cautiven a los aprendices y mejoren el recuerdo del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para la base de conocimiento?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación atractivos para la base de conocimiento transformando guiones de texto en tutoriales en vídeo con avatares de IA y locuciones. Esto permite a los equipos producir rápidamente contenido de alta calidad para una base de conocimiento de autoservicio sin necesidad de equipos complejos o habilidades de edición.
¿Qué papel juegan los vídeos de HeyGen en la mejora del soporte al cliente?
Los vídeos de HeyGen son fundamentales para mejorar el soporte al cliente y fomentar un mejor compromiso al proporcionar explicaciones visuales claras para productos y servicios. Puedes crear guías paso a paso y vídeos explicativos para abordar consultas comunes, mejorando la experiencia general del cliente y fomentando la retención de conocimientos.
¿Puede HeyGen ayudar a los equipos internos con la incorporación y la formación?
Absolutamente, HeyGen es una herramienta poderosa para que los equipos internos optimicen los vídeos de incorporación y los programas de formación continua. Al generar contenido de vídeo consistente y de alta calidad, las organizaciones pueden comunicar eficazmente procesos de cómo hacer y nuevas versiones, mejorando el rendimiento de los empleados y la gestión del conocimiento en toda la organización.
¿Ofrece HeyGen características para la accesibilidad y el branding en el contenido de formación?
Sí, HeyGen admite características clave como subtítulos automáticos y generación de locuciones para asegurar que los vídeos de formación sean accesibles para todos los usuarios. Además, los controles de branding robustos te permiten integrar sin problemas el logotipo y los colores de tu empresa, manteniendo una identidad de marca profesional y consistente en todos tus tutoriales en vídeo.