Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 60 segundos dirigido a gerentes de nivel medio y equipos de operaciones, ilustrando los beneficios inmediatos de Kaizen para la Mejora de Procesos. Utiliza gráficos corporativos limpios con transiciones dinámicas y una voz en off clara e informativa generada a través de la función de generación de voz en off de HeyGen, mostrando el impacto en el compromiso y la eficiencia del equipo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial de 30 segundos para practicantes de Kaizen existentes y formadores de RRHH, ofreciendo consejos rápidos sobre Facilitación de Eventos efectiva durante los vídeos de formación de Kaizen. El vídeo debe tener un estilo instructivo y rápido con grabaciones de pantalla y una voz segura y autoritaria, aprovechando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo perspicaz de 90 segundos dirigido a profesionales experimentados que buscan mejorar su valor a través de conceptos avanzados de Kaizen, quizás promoviendo un 'Masterclass de Experto en Kaizen'. El estilo visual y de audio debe ser pulido y dirigido por expertos con gráficos perspicaces y un avatar de IA persuasivo y autoritario entregando el mensaje, mostrando los avanzados avatares de IA de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo crear vídeos de talleres de Kaizen funciona

Produce sin esfuerzo vídeos impactantes de talleres de Kaizen con creación de contenido impulsada por IA, mejorando tus iniciativas de mejora continua y el compromiso del equipo.

1
Step 1
Elige una plantilla o guion
Comienza tu vídeo de taller de Kaizen seleccionando entre plantillas intuitivas o pegando tu guion para aprovechar nuestra función de texto a vídeo, asegurando una base sólida para tu contenido.
2
Step 2
Añade un Portavoz de IA y voz en off
Eleva tus vídeos instructivos incorporando un Portavoz de IA de una selección diversa de avatares de IA, completo con generación de voz en off natural impulsada por IA.
3
Step 3
Aplica marca y visuales
Aplica la marca de tu empresa, incluidos logotipos y colores, e integra visuales relevantes de la biblioteca de medios para reforzar tu mensaje de mejora continua.
4
Step 4
Exporta y comparte tu vídeo
Finaliza tus vídeos de talleres de Kaizen añadiendo automáticamente subtítulos para accesibilidad, luego expórtalos en el formato deseado para compartir con tu equipo y fomentar el compromiso.

Casos de Uso

Casos de Uso

Aclarar conceptos complejos de Kaizen

.

Transforma principios y herramientas complejas de Kaizen en contenido de vídeo claro y digerible para un aprendizaje y aplicación más fáciles.

Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos para talleres de Kaizen?

HeyGen te permite crear vídeos atractivos para talleres de Kaizen utilizando contenido de vídeo impulsado por IA. Aprovecha los avatares de IA, las diversas plantillas y la funcionalidad de texto a vídeo para agilizar la creación de contenido para iniciativas de mejora continua.

¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de formación en Kaizen efectivos?

Para los vídeos de formación en Kaizen, HeyGen proporciona características robustas como Portavoces de IA, generación de voz en off impulsada por IA y subtítulos automáticos. Estas herramientas permiten la producción de contenido instructivo profesional y accesible para la Mejora de Procesos y el compromiso del equipo.

¿Puede HeyGen ayudar en el desarrollo de creación de vídeos nativos de indicaciones para temas de Kaizen?

Sí, HeyGen admite la creación de vídeos nativos de indicaciones, permitiéndote transformar rápidamente tus conceptos de Kaizen en vídeo. Utiliza plantillas intuitivas y capacidades de texto a vídeo para generar contenido atractivo de manera eficiente para la mejora continua y la Mejora de Procesos.

¿Cómo apoya HeyGen el compromiso del equipo a través de vídeos de Kaizen?

HeyGen ayuda a aumentar el compromiso del equipo simplificando la producción de vídeos de Kaizen de alta calidad. Con características como avatares de IA y plantillas de vídeo personalizables, puedes comunicar efectivamente los conceptos de Mejora de Procesos y fomentar la mejora continua dentro de tu equipo.

