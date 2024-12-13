Crear Vídeos de Mapeo de Viajes: Visualiza las Necesidades del Cliente

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo perspicaz de 45 segundos para diseñadores UX y gerentes de producto, centrado en comprender las necesidades profundas del cliente a través de la narración visual. El estilo debe ser cálido y empático, utilizando colores suaves y animaciones centradas en personajes para ilustrar diferentes experiencias de usuario, acompañado de una pista de audio calmada y tranquilizadora. Los "Avatares AI" de HeyGen pueden dar vida a diversas perspectivas de clientes, añadiendo un toque humano a las complejas discusiones sobre el mapeo de viajes de usuario.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo conciso de 30 segundos diseñado para creadores de contenido y principiantes en marketing de vídeo, mostrando un consejo rápido para crear vídeos de mapeo de viaje de manera eficiente. El estilo visual debe ser dinámico y rápido, incorporando cortes rápidos y gráficos vibrantes para resaltar los pasos clave, con una voz en off enérgica y clara. Utilizar las "Plantillas y escenas" pre-diseñadas de HeyGen permitirá a los usuarios iniciar rápidamente su proceso de creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo profesional de 75 segundos dirigido a investigadores y equipos de grandes empresas, explicando cómo sintetizar las ideas de los usuarios en mapas de viaje centrados en el ser humano. El estilo visual debe ser limpio, rico en datos y sofisticado, con animaciones profesionales y visualización de datos clara, complementado por una voz en off autoritaria y explicativa. El vídeo demostrará cómo la avanzada "Generación de voz en off" de HeyGen asegura una narración de audio consistente y de alta calidad para temas complejos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Mapeo de Viajes

Transforma tus viajes del cliente en vídeos atractivos que articulen claramente las ideas y experiencias de los usuarios, mejorando la comprensión y la colaboración.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla de Viaje
Selecciona una plantilla de vídeo adecuada o un diseño de escena para estructurar eficazmente tu narrativa de viaje del cliente. Esto ayuda a visualizar el proceso de "mapeo de viajes".
2
Step 2
Añade Ideas del Cliente desde el Guion
Introduce tu investigación y necesidades del cliente en el editor de guiones. Usa nuestra función de texto a vídeo desde guion para dar vida a estas ideas.
3
Step 3
Aplica Elementos de Narración Visual
Mejora tu vídeo con visuales dinámicos. Introduce avatares AI para representar a usuarios o partes interesadas, añadiendo un toque humano a tu "narración visual".
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de mapa de viaje. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para optimizarlo para varias plataformas, listo para compartir y revisión colaborativa.

Casos de Uso

Presenta Efectivamente las Ideas de los Viajes del Cliente

Crea vídeos impactantes para presentar hallazgos e ideas de los viajes del cliente a las partes interesadas, impulsando una mejor toma de decisiones y un desarrollo de productos más empático.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos de mapeo de viajes del cliente?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos, permitiéndote transformar necesidades complejas de clientes e ideas de usuarios en narraciones visuales atractivas con avatares AI y capacidades de texto a vídeo.

¿Qué características ofrece HeyGen para visualizar los viajes del cliente de manera efectiva?

HeyGen proporciona un conjunto de herramientas completo para la visualización, incluyendo controles de marca personalizados, integración de biblioteca de medios y plantillas versátiles para crear vídeos animados que ilustren claramente cada paso del mapeo de viajes del usuario.

¿Es fácil convertir las ideas de los clientes en contenido de vídeo usando HeyGen?

Sí, HeyGen simplifica la creación de vídeos permitiéndote generar voces en off y añadir subtítulos desde tus guiones, haciendo sencillo comunicar las ideas de los usuarios y las necesidades del cliente en un formato de vídeo claro.

¿Puede HeyGen apoyar una marca consistente en mis vídeos de mapeo de viajes del cliente?

Absolutamente. HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo y colores específicos para asegurar que todos tus vídeos de mapeo de viajes del cliente mantengan un estilo de narración visual profesional y coherente.

