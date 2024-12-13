Crea Vídeos de Formación en Ética Periodística Fácilmente

Desarrolla cursos en línea y talleres atractivos sobre ética periodística utilizando los potentes avatares de AI de HeyGen.

531/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de estudio de caso de 90 segundos dirigido a periodistas que participan en talleres de desarrollo profesional, explorando un dilema complejo de "ética periodística". Utiliza los avatares de AI de HeyGen para simular una discusión realista en una sala de redacción, donde se debaten diferentes perspectivas sobre una historia controvertida. El audio debe ser claro y profesional, con una música de fondo ligeramente dramática, y el estilo visual debe ser corporativo y realista, fomentando un entorno de aprendizaje serio para un análisis en profundidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial conciso de 45 segundos para estudiantes aspirantes a "periodismo audiovisual" matriculados en "cursos en línea", demostrando las mejores prácticas para la obtención ética de contenido visual. Este vídeo debe presentar ediciones dinámicas y rápidas que muestren ejemplos de uso ético y no ético de material visual, apoyado por una narración clara y enérgica. Implementa los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y resaltar los puntos clave, haciendo que la instrucción sea fácil de seguir y retener.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora una pieza educativa de 75 segundos para el público en general, diseñada para mejorar la comprensión de la ética en los "medios públicos" y promover "experiencias educativas" relacionadas con el reportaje responsable. La presentación visual debe adoptar una estética refinada de estilo documental, incorporando imágenes de archivo relevantes y elementos infográficos obtenidos del soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen. Una voz calmada y autoritaria, combinada con música ambiental y reflexiva, proporcionará información sobre la importancia del periodismo ético.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación en Ética Periodística

Desarrolla formación en vídeo atractiva e impactante sobre ética periodística con facilidad, transformando conceptos complejos en experiencias de aprendizaje accesibles para el desarrollo profesional y cursos en línea.

1
Step 1
Crea tu Guion y Selecciona un Avatar de AI
Comienza redactando tu contenido sobre ética periodística. Luego, selecciona un avatar de AI adecuado para presentar tu mensaje, utilizando el guion para guiar la narrativa principal del vídeo.
2
Step 2
Personaliza los Visuales con Plantillas y Escenas
Mejora tu formación en periodismo audiovisual utilizando Plantillas y escenas profesionales. Aplica tu marca, incluyendo logotipos y colores, usando los controles de Marca para mantener un aspecto profesional y consistente.
3
Step 3
Genera Locuciones y Añade Subtítulos
Asegura claridad y accesibilidad para tus cursos en línea generando locuciones de sonido natural. Además, añade Subtítulos/captions para hacer tus vídeos de formación accesibles a una audiencia más amplia y facilitar la comprensión.
4
Step 4
Exporta y Comparte para el Desarrollo Profesional
Finaliza tu vídeo, asegurándote de que cumple con el formato requerido para talleres de desarrollo profesional. Utiliza el redimensionamiento de aspecto y las exportaciones para preparar tu vídeo de formación de alta calidad para diversas plataformas y audiencias.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Ilustrar Escenarios Éticos

.

Da vida a dilemas complejos de ética periodística con narrativas de vídeo impulsadas por AI para una comprensión más profunda y relatable.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos de formación en ética periodística atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en ética periodística impactantes transformando guiones en contenido profesional de periodismo audiovisual utilizando avatares de AI y capacidades avanzadas de texto a vídeo. Esto agiliza la producción de experiencias educativas atractivas para la formación.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para desarrollar talleres de desarrollo profesional y cursos en línea sobre ética?

HeyGen es ideal para desarrollar talleres de desarrollo profesional y cursos en línea enfocados en la ética periodística al proporcionar características como plantillas personalizables, controles de marca y generación de locuciones realistas. Estas herramientas ayudan a crear experiencias educativas de alta calidad y consistentes con objetivos de aprendizaje claros.

¿Puede HeyGen ayudar a los educadores a desarrollar herramientas de instrucción para enseñar ética en la era de la desinformación?

Sí, HeyGen apoya a los educadores en el desarrollo de herramientas de instrucción robustas para enseñar ética en la era de la desinformación a través de características como la fácil generación de subtítulos y una rica biblioteca de medios. Esto facilita la construcción de planes de lecciones comprensivos y experiencias educativas atractivas para la formación en habilidades de comunicación.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido atractivo para audiencias como estudiantes de 3º a 4º de ESO o medios públicos?

HeyGen permite la creación de contenido atractivo adaptado a audiencias como estudiantes de 3º a 4º de ESO o medios públicos al ofrecer opciones de redimensionamiento de aspecto flexible y diversas opciones de avatares de AI. Esto ayuda a cumplir con objetivos de aprendizaje específicos y mejora el aprendizaje basado en proyectos o las propuestas de tareas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo