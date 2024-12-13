HeyGen permite la creación de contenido atractivo adaptado a audiencias como estudiantes de 3º a 4º de ESO o medios públicos al ofrecer opciones de redimensionamiento de aspecto flexible y diversas opciones de avatares de AI. Esto ayuda a cumplir con objetivos de aprendizaje específicos y mejora el aprendizaje basado en proyectos o las propuestas de tareas.