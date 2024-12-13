Crea Vídeos de Formación en Habilidades Laborales: Mejora el Rendimiento de los Empleados
Simplifica la creación de vídeos de formación en habilidades laborales efectivas. Convierte fácilmente tus guiones en contenido de vídeo profesional con Texto a vídeo desde guion, mejorando la retención del conocimiento para tu equipo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de formación técnica de 90 segundos para empleados existentes que están aprendiendo nuevas funciones de software, con el objetivo de mejorar la retención del conocimiento. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y paso a paso, incorporando grabaciones de pantalla para demostrar los procesos claramente. Mejora la accesibilidad con subtítulos precisos generados automáticamente a partir de un texto a vídeo desde la entrada del guion.
Crea un módulo de microaprendizaje de 45 segundos para profesionales ocupados, centrado en vídeos de formación efectivos para el desarrollo de habilidades blandas. Emplea un estilo visual dinámico y moderno utilizando plantillas y escenas preconstruidas, enriquecidas con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock, para crear una experiencia de aprendizaje rápida y atractiva.
Se necesita una guía completa de 2 minutos para equipos globales sobre cómo crear vídeos de formación en habilidades laborales, atendiendo a diversos aprendices de varios departamentos. Requiere un estilo visual profesional inclusivo y adaptable, asegurando versatilidad a través de plataformas mediante el cambio de tamaño y exportación de la relación de aspecto, junto con una generación de locución clara que explique las mejores prácticas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Simplifica la Creación de Cursos y Expande el Alcance.
Desarrolla eficientemente un gran volumen de vídeos de formación en habilidades laborales y distribúyelos a una fuerza laboral global, haciendo que el aprendizaje sea accesible.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza AI para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos que mejoren significativamente el compromiso de los empleados y la retención del conocimiento para habilidades laborales críticas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en habilidades laborales efectivos?
HeyGen te permite crear vídeos de formación en habilidades laborales a partir de guiones de texto de manera sencilla, aprovechando avatares de AI y locuciones para ofrecer contenido atractivo. Esto agiliza el proceso de producción, haciendo que los vídeos de formación efectivos sean accesibles para todas las empresas.
¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos de formación de empleados atractivos?
HeyGen proporciona características completas como avatares de AI, plantillas personalizables y subtítulos automáticos para mejorar los vídeos de formación de empleados. Estas herramientas ayudan a mejorar la retención del conocimiento y mantener una marca consistente en todos tus módulos de microaprendizaje.
¿Puedo crear rápidamente vídeos de formación para la incorporación con HeyGen?
Absolutamente, la plataforma intuitiva de HeyGen permite la creación rápida de vídeos de formación, incluidos los de incorporación. Puedes transformar guiones en vídeos profesionales utilizando avatares de AI y una vasta biblioteca de medios, reduciendo significativamente el tiempo de edición de vídeo.
¿HeyGen admite múltiples opciones de locución para vídeos de formación?
Sí, HeyGen ofrece capacidades robustas de generación de locuciones, permitiéndote elegir entre varias voces de AI para que coincidan perfectamente con tus vídeos de formación. Esta flexibilidad asegura que tu contenido sea atractivo y adecuado para diversos objetivos de aprendizaje y formatos de vídeo.