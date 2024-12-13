Crea Videos de Descripción de Roles de Trabajo: Atrae Talento de Primera Rápidamente
Eleva tu adquisición de talento y marca de empleador. Produce fácilmente anuncios de trabajo en video cautivadores con la función de texto a video de HeyGen para mejorar el compromiso de los candidatos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un sofisticado video de reclutamiento de 60 segundos dirigido a profesionales experimentados en campos especializados, enfatizando la marca única del empleador y las oportunidades de crecimiento profesional. Visualmente, este video debe presentar gráficos en movimiento elegantes y entrevistas profesionales, ambientado con una pista de audio inspiradora y confiada, utilizando una de las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen para una presentación pulida. El objetivo es comunicar la propuesta de valor de la empresa y atraer a talentos de primer nivel que buscan un desarrollo profesional a largo plazo.
Produce un video informativo de 30 segundos de descripción de rol de trabajo para aumentar significativamente el compromiso de los candidatos para un puesto técnico complejo, desglosando las responsabilidades diarias y la dinámica del equipo. La estética visual debe ser limpia y diagramática, utilizando superposiciones de texto en pantalla y una voz concisa y autoritaria, fácilmente creada a partir de un guion detallado usando la capacidad de texto a video de HeyGen. Este video está diseñado para aclarar las complejidades del rol y cautivar a los candidatos que aprecian la comunicación directa y factual.
Crea un anuncio de trabajo en video convincente de 45 segundos dirigido a un amplio grupo de adquisición de talento, destacando las vacantes inmediatas y la cultura de la empresa en un formato accesible. La presentación visual debe ser brillante y atractiva, mezclando testimonios de diversos miembros del equipo con imágenes de archivo relevantes, acompañada de una música de fondo enérgica y subtítulos esenciales para asegurar el máximo alcance y comprensión en varios entornos de visualización. Este video tiene como objetivo informar rápidamente y entusiasmar a una amplia gama de posibles solicitantes.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea anuncios de trabajo en video atractivos con IA.
Produce rápidamente descripciones de trabajo en video de alto impacto para atraer a los mejores talentos y llenar roles más rápido.
Crea clips de video atractivos para plataformas de carrera.
Desarrolla videos cortos cautivadores para redes sociales y páginas de carrera, mejorando el compromiso de los candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear descripciones de trabajo en video atractivas?
HeyGen te permite crear fácilmente descripciones de trabajo en video profesionales utilizando avatares de IA y tecnología de texto a video, mejorando significativamente el compromiso de los candidatos. Esto acelera tu proceso de adquisición de talento y fortalece tu marca de empleador.
¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar que mis videos de reclutamiento se alineen con nuestra marca de empleador?
HeyGen proporciona amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca directamente en tus videos de reclutamiento. Esto asegura que cada anuncio de trabajo en video refleje auténticamente la identidad única de la marca de tu empresa.
¿Puede HeyGen simplificar el proceso de creación de videos de descripción de roles de trabajo sin necesidad de experiencia en filmación?
Sí, la plataforma de HeyGen simplifica la creación de contenido para videos de descripción de roles de trabajo, eliminando la necesidad de consejos de filmación complejos o preproducción. Puedes generar videos atractivos a partir de un guion, completos con voces en off y subtítulos, haciéndolo accesible para todos.
¿Son los videos de HeyGen adecuados para su distribución en múltiples canales y dispositivos?
Sí, HeyGen te permite optimizar tus anuncios de trabajo en video con redimensionamiento de relación de aspecto para una visualización perfecta en varias plataformas, incluidos dispositivos móviles y tu canal de YouTube. Esto asegura el máximo alcance y compromiso de los candidatos para tus videos de reclutamiento.