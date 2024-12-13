crear vídeos de orientación: Optimiza la Incorporación

Optimiza tu proceso de incorporación de empleados con vídeos atractivos, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para mensajes personalizados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de orientación de software de 45 segundos dirigido a empleados existentes para presentar un nuevo sistema de TI interno. El vídeo debe tener un estilo visual práctico e instructivo, quizás utilizando grabaciones de pantalla y gráficos simples de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una narración precisa de texto a vídeo desde el guion. El objetivo es poner rápidamente al día a los empleados con las funcionalidades esenciales, haciendo que la información compleja sea accesible y fácil de entender.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo inspirador de 30 segundos que sirva como orientación sobre la cultura de la empresa, diseñado para potenciales reclutas y partes interesadas externas para mostrar los valores únicos de la organización. Este vídeo atractivo debe contar con diversos avatares de IA que representen al equipo, con visuales dinámicos y una banda sonora motivadora, comunicando un mensaje personalizado sobre lo que hace que la empresa sea un gran lugar para trabajar. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para asegurar una presentación pulida e impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora una guía clara y completa de 75 segundos sobre 'crear vídeos de orientación' para nuevos clientes, explicando cómo comenzar con un producto o servicio específico. El estilo visual del vídeo debe ser limpio y moderno, centrándose en instrucciones paso a paso con generación de voz en off nítida y subtítulos/captions de apoyo para accesibilidad. Asegúrate de que el resultado esté optimizado utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, convirtiéndolo en un recurso fácil de seguir para una base de clientes global diversa.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Orientación de TI

Optimiza la incorporación de tus empleados con vídeos de orientación de TI atractivos y profesionales diseñados para la claridad y el impacto.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Inicia tu proyecto de vídeo de orientación de TI seleccionando de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales o comienza desde cero para una personalización completa.
2
Step 2
Añade tu Contenido con IA
Integra tu guion y deja que los avatares de IA transmitan el mensaje. Convierte texto a vídeo sin esfuerzo, asegurando una comunicación clara de las políticas y procedimientos de TI.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Aplica los controles de marca únicos de tu empresa, incluidos logotipos y colores, para asegurar que tus vídeos de orientación de TI reflejen los vídeos de cultura empresarial y la identidad organizacional.
4
Step 4
Exporta y Comparte sin Problemas
Finaliza tus vídeos de orientación y expórtalos en varios formatos, utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para compartir sin problemas a través de plataformas.

Casos de Uso

Cultiva la Cultura Empresarial a través del Vídeo

Desarrolla vídeos impactantes sobre la cultura empresarial dentro de la orientación de TI para dar la bienvenida a los nuevos empleados, compartir valores fundamentales y fomentar un sentido de pertenencia desde el primer día.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de orientación impulsados por IA para la incorporación de empleados?

HeyGen te permite producir vídeos de orientación profesionales y atractivos impulsados por IA utilizando plantillas de vídeo personalizables y avatares de IA realistas. Esto optimiza tu proceso de incorporación de empleados, permitiéndote transmitir eficazmente la cultura de la empresa y mensajes personalizados con visuales dinámicos.

¿Ofrece HeyGen herramientas intuitivas de edición de vídeo para vídeos de orientación de software?

¡Absolutamente! HeyGen proporciona herramientas intuitivas de edición de vídeo, permitiéndote crear y personalizar fácilmente vídeos de orientación de software sin experiencia previa. Puedes mejorar tu contenido con voz en off profesional e incluso aprovechar el soporte multilingüe para equipos globales.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de orientación?

HeyGen ofrece un conjunto de características creativas para ayudarte a crear vídeos de orientación que destaquen. Puedes elegir entre diversas plantillas de vídeo, incorporar avatares de IA y añadir mensajes personalizados para reflejar la identidad única de tu marca.

¿Por qué debería usar HeyGen para los vídeos de orientación de mi empresa?

HeyGen revoluciona tu proceso de incorporación de empleados permitiéndote crear rápidamente vídeos de orientación de alta calidad. Nuestra plataforma asegura que tus nuevos empleados reciban información consistente y atractiva a través de avatares de IA profesionales y herramientas fáciles de usar.

