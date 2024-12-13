crear vídeos de orientación: Optimiza la Incorporación
Optimiza tu proceso de incorporación de empleados con vídeos atractivos, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para mensajes personalizados.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de orientación de software de 45 segundos dirigido a empleados existentes para presentar un nuevo sistema de TI interno. El vídeo debe tener un estilo visual práctico e instructivo, quizás utilizando grabaciones de pantalla y gráficos simples de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una narración precisa de texto a vídeo desde el guion. El objetivo es poner rápidamente al día a los empleados con las funcionalidades esenciales, haciendo que la información compleja sea accesible y fácil de entender.
Produce un vídeo inspirador de 30 segundos que sirva como orientación sobre la cultura de la empresa, diseñado para potenciales reclutas y partes interesadas externas para mostrar los valores únicos de la organización. Este vídeo atractivo debe contar con diversos avatares de IA que representen al equipo, con visuales dinámicos y una banda sonora motivadora, comunicando un mensaje personalizado sobre lo que hace que la empresa sea un gran lugar para trabajar. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para asegurar una presentación pulida e impactante.
Elabora una guía clara y completa de 75 segundos sobre 'crear vídeos de orientación' para nuevos clientes, explicando cómo comenzar con un producto o servicio específico. El estilo visual del vídeo debe ser limpio y moderno, centrándose en instrucciones paso a paso con generación de voz en off nítida y subtítulos/captions de apoyo para accesibilidad. Asegúrate de que el resultado esté optimizado utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas, convirtiéndolo en un recurso fácil de seguir para una base de clientes global diversa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance del Aprendizaje con Vídeos de Orientación de TI.
Produce sin esfuerzo vídeos de orientación de TI completos para incorporar eficazmente a equipos diversos y globales y asegurar una transferencia de conocimiento consistente.
Mejora el Compromiso en la Formación de Empleados.
Aprovecha la IA para crear vídeos de orientación de TI dinámicos y atractivos que mejoren la retención de información y fomenten un proceso de incorporación más conectado.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de orientación impulsados por IA para la incorporación de empleados?
HeyGen te permite producir vídeos de orientación profesionales y atractivos impulsados por IA utilizando plantillas de vídeo personalizables y avatares de IA realistas. Esto optimiza tu proceso de incorporación de empleados, permitiéndote transmitir eficazmente la cultura de la empresa y mensajes personalizados con visuales dinámicos.
¿Ofrece HeyGen herramientas intuitivas de edición de vídeo para vídeos de orientación de software?
¡Absolutamente! HeyGen proporciona herramientas intuitivas de edición de vídeo, permitiéndote crear y personalizar fácilmente vídeos de orientación de software sin experiencia previa. Puedes mejorar tu contenido con voz en off profesional e incluso aprovechar el soporte multilingüe para equipos globales.
¿Qué características creativas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de orientación?
HeyGen ofrece un conjunto de características creativas para ayudarte a crear vídeos de orientación que destaquen. Puedes elegir entre diversas plantillas de vídeo, incorporar avatares de IA y añadir mensajes personalizados para reflejar la identidad única de tu marca.
¿Por qué debería usar HeyGen para los vídeos de orientación de mi empresa?
HeyGen revoluciona tu proceso de incorporación de empleados permitiéndote crear rápidamente vídeos de orientación de alta calidad. Nuestra plataforma asegura que tus nuevos empleados reciban información consistente y atractiva a través de avatares de IA profesionales y herramientas fáciles de usar.